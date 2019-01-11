澳大利亞瘋狂的跨年夜

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

去澳大利亞(Australia)一遊，一直是在我的旅遊名單上，但不是為了去看新年放煙花（煙火）。

然而天賜之緣，我卻親眼目睹了澳大利亞新年放煙花的排場，這是新年裡最早在電視上播放煙花活動和最壯觀的煙花盛會之一。預估可能要花費數百甚至數千美元，跨年煙花在人力物力的花費上實非外人所能衡量，而我差點就錯過了這場盛況……。

坦白地說，在看完電影《魔戒－－Lord of the Rings》和《霍比特人系列電影：意外之旅－－Hobbits》後，我對離澳大利亞不遠風景秀麗的新西蘭（又稱為紐西蘭－－New Zealand）則更加著迷。所以我們決定在新西蘭乘郵輪觀光，然後順訪澳大利亞，因為它們彼此相隔僅1,500海浬。郵輪最後一站是12月30日停靠在悉尼（又稱雪梨－－Sydney）。它位於澳大利亞東南沿海，是新南威爾斯州（New South Wales）的首府，也是澳大利亞人口最多也是人口最稠密的城市。

即使在幾個月前我們預訂遊輪後，我也不知道能有機會看到澳大利亞的跨年煙花。在旅行前幾週我家先生告訴我，他要在悉尼預訂一家旅館都相當的困難，因為12月30日和31日的旅遊住宿地，都早已被搶購一空了。

一陣突然的啟示讓我恍然大悟，我笑著說：「這一定是因為大家要觀賞除夕的煙花。」我們從未特意計劃要去看，然而卻是選擇了正確的時間和地點。剩下的挑戰在能否找到一個位置合適的酒店。

我通過電子郵件發送給在悉尼的高中同學，告知我將於12月30日在鎮上，探聽她是否有興趣一起看煙花，也許，還能幫我得到一個房間。她回郵說：「除夕夜這裡很瘋狂。我們在1月1日再見面如何？」我了解這回得要靠自己了，然而我們也沒有其它的策略可尋，只好到時即興發揮了！但究竟有多瘋狂？我們很快就發現了它的瘋狂。

雖然我們發現觀賞煙花令人興奮的可能性，但要親眼目睹的可能性卻不高。如果我們早些時候知道會有機會觀賞煙花就好了，可惜我們開始籌備得太晚了。因為在旅行前報社有太多的工作要做，包括西華報及西華報基金會主辦的有300人出席的2018年《亞裔社區傑出貢獻者》的晚宴活動，我們真的沒有時間去做這件事。

雖然我從洞察力得到看煙花的啟示，但丈夫要在悉尼港口施放煙花近處找到一家酒店的機會幾乎是零。經過與酒店經理來回的電子郵件，我們終於得到了一個房間，步行約10分鐘可到有名的悉尼歌劇院。但令人失望的是，即使我們的酒店是位於施放煙花的中心區，然而我們的房間卻不是面對施放煙花的景點。能在最後時刻訂到房間實屬幸運，但另一原因是旅館拒收只訂30及31兩晚的客人，我們訂了四晚的住宿，我認為這是最主要的原因。

我們別無選擇，只能等到12月30日到達後再去了解情況。如果各位讀者打算看煙花，我不建議任何人在這麼晚的時間裡才做安排。

真是太瘋狂了！

觀賞跨年煙花的瘋狂是老早就開始了，因為遊客需在兩年前預定觀賞位置，包括港口餐廳和悉尼歌劇院，因為將近200萬人會觀看悉尼的煙花表演。悉尼在除夕夜下了一場不尋常的滂沱暴雨，至少有20年沒有聽說過曾下過這樣的傾盆大雨，幾乎要破壞了煙花秀。大家可以想像人們在除夕夜出門看煙花的之前和之後的混亂狀況，有好幾個小時，每條街上都是人滿為患。

很多來自世界各地的人們是專程為了看煙花而來到悉尼。我們遇到了來自歐洲各地的夫婦和來自許多其他州的澳大利亞人。

在悉尼，即使是一些公共場合也必需付費。這些理想的觀看景點包括悉尼植物園的某些部份，每人是$335澳幣。歌劇院每人從$795澳幣（$568美元）至$2,200澳幣（$1,571美元）不等，這個價錢包括觀看歌劇表演、5道菜的晚餐和煙花表演。乘坐郵輪每人$200澳幣（143美元）。在碼頭的一個4人家庭常設房間是$753澳幣（$538美元）。在草坪上的一個4人家庭需付費$89澳幣（$64美元）。安排的工作和任務從除夕早上就開始，在劇院內外每一步都得付費才能通行。

所有酒店的頂層景觀甲板或天際線餐廳都需要在幾個月前預訂。我們的酒店早在下午4:30關門禁止任何進入。在活動開始前幾個小時，好幾條道路被關閉、封鎖和架起圍欄，渡輪也在幾小時前關閉。街道上張貼了行人良好行為的協議條款，每個角落都放置了數百個公共廁所和垃圾箱，每個角落的防守都很嚴密。

12月份澳大利亞到處都是人潮，新年假期恰逢澳大利亞學生漫長的暑假，持續時間超過6週到兩個月。要知道南半球澳大利亞學生們的學年與北半球相反，他們現在是夏天而我們在過冬。

我們如何獲得前排座位

當12月30日我們抵達酒店時，禮賓人員說，除了歌劇院門廳外的觀賞位置，其它都已售空了，售格是$795澳幣（$568美元），我們兩個人合計是$1,136美元，可真是夠貴的！這個價錢包括兩場煙花秀，從晚上7點開始到午夜時分提供無限量的香檳、啤酒和開胃菜。由於我們不喝酒，無法最大化的使用我們的利益。

我知道如果我不花這個錢以後會後悔的。我們飛行了超過6,000英里迢迢到此，或許不可能有第二次機會能再次訪問這裡。旅行大師Rick Steve說，你不應該犧牲時間換取金錢，這意味著尋找更好的交易可能會失去其它機會，所以我們忍痛買了票。

這個決定竟讓我們得到了好結果，白天陽光普照氣溫達攝氏31度，但在我們前往活動的途中，於晚上7點後卻下了一場超過半小時的雨。如果我們付的是那些站在碼頭的廉價門票，那麼我們將有可能在6個小時全身是濕透的狀況下觀賞煙花，那我可能會生病的。從我們酒店步行出發時，我們不得不停在另一家酒店外的一個地方躲雨，因為雨下得太兇猛了。即使我們有一把雨傘，但我們的外套、我穿的Nikki鞋和襪子都被水浸濕了。穿著高跟鞋和亮片禮服的女性觀看者，像鴨子般地試圖加速漫遊，但卻動彈不得。而我確實也帶了一雙高跟鞋但沒穿在腳上，每個人都必需用走路的不能開車，因為道路已關閉，不讓汽車通行。晚上8點後雨點漸小，但仍不時感受到細雨從天飄落。

劇院裡有幾個派對正在進行，我估計超過5000人參加。當我們在門廳開放空間觀看煙花時，劇院為客人提供了雨披，可看到近在咫尺煙花。所有這些派對都有規定，只要進去了就無法離開，一旦下車就無法重新上車。劇院甚至在票上說，如果活動被取消，將不予退款。我看到一位女士在低聲哭泣，因為她臉上的化妝和一身的穿著都狼狽的被雨水無情摧折。

為什麼悉尼煙花是不同凡響的

在我們回來的航班上，一位美國人說，沒有哪個美國城市可以趕得上悉尼的跨年煙花，在位置和場地上是沒有辦法擊敗悉尼煙花的壯觀，它有一座1.5英里長、440英尺高的海港大橋，從橋樑、歌劇院和水緯度範圍內的幾個點，同步施放煙火、燈光、色彩、聲音和音樂的效果，是沒有任何言語或照片可以淋漓盡至地來描述，我錄了一段視頻，各位讀者可以去https://goo.gl/kCKzCt上瀏覽一番。

這位美國人說，他從親戚的家中看煙花秀，所以是免費和方便的，但是有缺點。在煙花會上坐在我旁邊的英國女士提到音響效果使整個節目很有趣，因為施放的煙花配合管弦樂隊的音響跌宕起伏，是一部煙花管絃樂秀，是對美國歌手、詞曲作者、民權活動家、女演員和鋼琴家Aretha Franklin的致敬，而作為觀眾的你，只需要在那裡欣賞那些神奇時刻的重要性。

大多數國家的煙花都是在小跨度或低高度點施放的，例如西雅圖175英尺到莫斯科230英尺不等高度的摩天輪、我們的太空針塔高約200餘呎，或49英尺高度紐約時代廣場的施放台，都無法造成壯觀且令人振奮的場景。要知道悉尼施放煙花的橋樑寬度是一條8車道外，還可以容納火車、行人和自行車的橋道，以這座橋作為施放絢麗煙花的據點，可以說是超出了所有放煙花據點的界限了。

據《悉尼先驅晨報－Sydney Morning Herald》報導，超過20億人觀看悉尼的煙花表演。電視上「爆炸」的幾秒鐘，對包括我在內的很多人會有多年深刻的印象。全球瘋跨年最早到最晚的時差逾一天，西雅圖新年距悉尼新年有19個小時之差。悉尼是繼薩摩亞（Samoa）和新西蘭奧克蘭（Auckland, New Zealand）之後第三個迎來新年的國家，各位會關心前兩個國家的煙花嗎？

從倫敦來的一對夫婦表示悉尼比倫敦的煙花好看得多了，當晚用了8 . 5公噸（相當於9.37噸）的煙花。一位澳大利亞人在煙花施放中告訴我，它耗資約$2,500萬澳幣($1,700萬美元）。西雅圖7月4日在Gaswork公園舉辦的國慶煙花秀，那就是小巫見大巫了。

當活動結束時，我遇到的當地和國際遊客對節目讚不絕口。 「這是一生難得的機會」這位英國倫敦女士說道。

雖然那位美國人去過澳大利亞10次拜訪親戚，但這是他第一次看到煙花。哇！這是我們第一次來到袋鼠國家，就看到它的煙花，並在其標誌性的歌劇院前觀賞了這場秀。在2019年的第一天，我感到精力充沛，祝福這件令人難以置信的禮物。

悉尼歌劇院的晚餐

當我們在新西蘭時，遇到了一個來自表爾威華人家庭，他們將於12月30日在悉尼歌劇院的Bennelong餐廳用餐，「這是一家頗有名氣的餐廳。」他說。

「我們怎麼能進去？」我問道。

「朋友已替我們預訂好了。我認為現在要進去有點晚了，可能不容易進去。」他回答。

「真的嗎！」我的反應帶有一絲懷疑和反叛。

到達悉尼時，我居然忘記了要在Bennelong用餐的願望。酒店禮賓部說，我們可以預訂一日遊的向甲殼蟲（Beatles）樂隊致敬的音樂會、或是聽歌劇，或是參加劇院的導覽活動。令人驚訝的是劇院居然每15分鐘提供導覽，另外還有中文和韓文翻譯的導覽。所以我們在離開前一天的1月2日下午5點預訂了參加導覽的活動。下午6點導覽結束了，丈夫問： 「要去哪兒吃晚飯？」。

Bennelong的名字再次出現在我的腦海意識中。

「就在這裡。」我回答

「可是我們沒有預訂啊！」丈夫說

「跟我來吧！」我回答。在導覽中我們曾經過這家餐廳的商標。

我們走進餐廳。

經理問：「你有預訂嗎？」

「沒有。」我說

「你會去看歌劇嗎？」他問

「不會，我們剛結束導覽活動。」我回答。

他指著菜單說：「你有兩個選擇，一是$145澳幣提供三道餐另加甜品和飲品並能坐在較大的餐廳裡，一是在近酒吧的休閒餐廳用餐，可以看到廚師如何準備菜餚。」我不喜歡坐在酒吧，所以經理大力推銷$145元的晚餐。

「我希望在休閒餐應吃飯，但不想坐在酒吧裡。」我說。

他沒法說服我點$145元的晚餐，也沒法安排我坐在酒吧裡，只得說就按照我的意思去安排，並告訴女服務員我們不坐在酒吧，而是安排坐在酒吧上方較好的位子，但必需在7點15分之前吃完晚餐。

「我相信到那時我們會吃完。」我回答。

休閒餐的賬單不到$80澳幣。此刻，我們居然能在悉尼最好的餐廳用餐，誰說願望無法達成！但同樣的，我也不建議大家像我這樣做。

意想不到這次的澳洲之旅竟是如此的多姿多采。我從這次旅行中得到的教訓是：忘記假設，即使被吃閉門羹也必需嘗試去爭取。如果是在正確的時間和正確的地點下，有些不可能的事會有發生的可能，而運氣將能發揮它不可思議的魔力。

2019悉尼絢麗奪目的跨年煙花秀