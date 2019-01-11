為了一堵牆政府要關門

川普總統為了他的堅持，要打造一堵美墨邊境防止墨人偷渡來美的保護牆，用此作為重開政府之門的賭注，倘若川普與國會還是談不合攏的話，美國將會創造出一個有史以來政府關門日子最長的歷史。

政府關門聽來駭人，但並不代表政府破產；美國制度還算好，聯邦政府關門也是半關門，也有很多緊急撥款來維持有限度的營運；雖然政府關門，但卻仍然有很多基本或重要的措施要保持營運，部份聯邦員工也被迫要無薪工作去維持這些運作。

聯邦政府關門最直接受影響的是政府員工，他們被迫停工不重要，但停薪卻直接影響生計，停一兩天還可以接受，但連續半個月或以上，對於一些低層基本收入的員工，這種無妄之災也是投訴無門，因為聯邦員工不算失業，祗是暫時停工，所以也不合乎申請失業救濟的條件；不過他們可能會是手停口停，但由於現在流行網上求捐助的趨勢，也山現了聯邦員工公開要求捐款過活的情況。

在川普執政下，政府關門也不是新鮮事，但以一國之首以國民利益作為賭注卻祗能說是見仁見智的決策。要防止非法移民有很多方法，但在建造一堵川普保護牆是否有效將非法移民趕絶，這肯定是不可能的。你有張良計，我有過牆梯，要來的自然有對策。倘若真的建造這堵牆，這祗能算是川普要在任內留名的紀念品及放在美墨之間的一條刺。