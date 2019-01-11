議長不再尋求連任 市長感激哈雷爾多年奉獻

（本報訊）8日，西雅圖市議會議長哈雷爾（Bruce Harrell）發佈聲明，稱自己將不再尋求連任。

他在聲明中寫道：「今天，我宣佈自己不再尋求西雅圖市議會職位第四屆的連任，因為我相信現在在此職位上供職3屆對我來講已經足夠。我有幸服務西雅圖民眾，感謝自2007年以來陪伴我開始這段旅程、以及一同工作讓城市進步的諸多社區夥伴、市府同仁、各大機構、家庭及朋友。」

哈雷爾代表南西雅圖地區的第2選區。除哈雷爾外，代表北西雅圖第4選區的議員Rob Johnson，和代表先鋒廣場（Pioneer Square）至Magnolia第7選區的貝格肖（Sally Bagshaw）同時宣佈不再尋求連任的消息。

代表第3選區的Kshama Sawant、第6選區的 Mike O’Brien、第1選區的Lisa Herbold和第5選區的 Debora Juarez都已表明繼續角逐連任的態度。

在得知哈雷爾即將離開議會後，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）發佈聲明，稱「哈雷爾在過去30年里是我的朋友和同事。他數十年如一日不辭辛勞服務社區。自我們在華大攻讀法學學位起，我就知道他是一個充滿同情心和正義感的人。我期待與他繼續合作完成他的任期，創造一個可負擔、公平且充滿活力的城市。我們會懷念他在議會中的日子。」