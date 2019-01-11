2019年春宴一覽表

舍路合勝總支堂/勝強別墅－－2月10日（星期日）

中午12時在該支堂禮堂拜祭關勝帝君並龍獅表演助慶。下午6:30－8時在禮堂敬備焗牛布斐。11日（星期一）下午6時假華埠康樂酒家舉行春宴聯歡慶會，設卡拉OK娛樂節目。

西雅圖中華商會－－2月21日

5:30pm接待會6:30pm春宴，假座中國海景大酒樓（2040 Westlake Avenue North, Seattle, Washington 98109），請上網登記參加活動。1/15日前登記餐券每張65元之後為75元。網址：SeattleChineseChamber.org

遡源堂－－2月25日（星期一）

舉行春節聯歡活動。是日中午12 時，在遡源樓禮堂舉行祭祖活動。晚上6時假座鯉魚門酒樓舉行春節聯歡宴會。參加宴會的遡源三姓宗親叔伯、兄弟、嬸姆、姊妹、需持餐券入席。餐券每張20元。售餐券地點：遡源堂，姑婆姑丈免費領取餐券。敬請三姓宗親叔伯兄弟、嬸姆姊妹、姑婆姑丈、 僑團領袖、社會知名人士、遡源之友拔冗光臨，藉增光寵！ 凡2018年度高中畢業，成績達3.5分以上的遡源弟妹，請將成績表送遡源堂審查。以便在宴會上頒發獎學金，以資鼓勵。 聯絡電話：206-622-2860 / 206-859-3988。