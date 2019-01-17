政府停擺致全美各行各業深受其害

（本報訊）美國聯邦政府停擺始於去年的12月22日到現時快30天，全美各行各業都深受影響。

有航空公司無法讓8架新飛機運營。大約有一百萬政府僱員和承包商沒有得到報酬。一些試圖創辦小企業的美國人在從國稅局獲得所需稅號時出現延誤。

隨著部分政府關閉進入第四週，在經濟方面的打擊不僅影響到聯邦工作人員，也對全國商人，家庭和旅行者帶來了麻煩。經濟學家預計，如果政府停擺持續到2月或更久，經濟將會受到真正的傷害。

週二（15日），白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)承認，此次停擺對經濟的影響超過了此前的預期。同一天，華爾街經濟分析公司認為如果政府在停擺持續到一月底，那麼美國今年首季度的GDP增速將會縮水0.5%。

政府停擺正在以一種不可見的方式在肆虐美國經濟，這也讓各界很難全面評估最終的後果。

政府停擺讓航空和旅遊業者受影響

例如，由於國家公園關閉，部分機場關閉，許多計劃出門旅遊的民眾不得不決定是否取消旅行和度假計劃。

監管股票發行的美國證券交易委員會大部分職能部門因政府停擺而關閉。因此，一些計劃上市公開募股（IPO）的公司，可能將會推遲。也可能會在多個IPO項目和併購交易中而失去中間費用。

對於小公司來說，停擺造成的惡性影響也越來越強烈。伊利諾伊州汽車零件製造商表示，他的公司幾乎可以從商務部獲得了從歐洲進口免稅特種鋼申請的審批。而在政府停擺之後，商務部已經無人工作。

聯邦僱員「斷糧」基本生活開支難

當然，政府停擺影響最為最嚴重的恐怕是政府工作人員。不少聯邦僱員和政府外包承包商在上週五已經開始停發薪水。許多人和團體不得不削減開支。

其中包括來自北卡羅來納州的芙拉里（Fraley），她是一家政府食品安全檢驗部門的安全檢查員。她感覺自己像「一個契約僕人」，並說「我無法支付房租，無法支付車費和保險費。」就目前而言，她25歲的女兒正在依靠在麥當勞打工的薪水來維持一家的基本開銷。