東南亞社區人士齊聚華埠 反對川普當局遣返移民

（本報訊）11日，大批東南亞社區人士及組織領導人齊聚華埠國際區，抗議川普當局試圖遣返難民的政策。川普政權企圖將1995年前來到美國的越南人遣返，因為他們曾違反美國法律。然而美國與越南曾在2008年簽署協議，這批違法的越南人受到協議保護，可不被驅逐出境。

而輿論表示，這些1975年後來到美國的越南人在自己的國家已經幾乎沒有了任何親朋好友，如果被遣返很有可能受到越南政府迫害。

在11日的集會示威中，社區民眾就移民問題進行抗議。民眾在人群中高呼「請做正確的事！因為我們需要什麼？正義！我們什麼時候需要它？現在！」

本地媒體Kiro 7記者參考美國移民和海關執法局（ICE）數據，稱2015和2016財政年度中，每年分別僅有30餘位越南裔居民被遣返，而2017年度這一數字則升至71人，到2018年，被遣返的越南人達到122人。

越南移民Susan Lieu表示，自己的父母就是越南來的難民，「現在受到影響的民眾很多人都保持沉默，且十分害怕。」

2008年簽署的美越諒解備忘錄規定，在1995年7月12日前來到美國的越南公民不受返回越南的管制。而川普當局目前正在試圖重新協商這一協議，可能將引來數以千計的越南人遭到遣返的結果。

一些越南裔民眾表示自己在戰爭中成為孤兒，輾轉來到美國，離開越南的時候僅有幾歲，對於那裡的記憶所剩無幾。但他們有些人已經收到驅逐令，或將離開他們成長及生活的故土，去往一個陌生國家。