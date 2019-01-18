「一年的放鬆」是我的新年願望

靜雯博客

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今年我選擇了一個，也是唯一的，但卻是雄心勃勃的新年願忘－－「一年的放鬆」。

看起來似乎很簡單，但生活在數位時代的人，卻是很難奮戰達成此目標的。我的目的是專注於放鬆自己的精神和身體，不受短期和長期壓力的干擾，並全力過好生活。

研究發現放鬆身心可以降低血壓，增加免疫力減少炎症。

像大多數人一樣，保持我每年能實踐新年願望的記錄是挺糟的。通常，一些藉口會分散我的堅持。或者我在年初作了太多的願望，結果沒有一個能夠堅持到年底。

拖延是另一個沒能達成願望的障礙。在看了1989年柏林牆倒塌後，我就發誓說第二年一定要去柏林一趟。嗯！每年我都這麼說：「也許是明年吧！」結果我拖延了13年才前去拜訪。

不僅是這件事，我要學鋼琴的夢想持續了30年。去年一月，我終於去上課了。我承認自己曾做了一件蠢事，那就是鼓勵兒子們在小時學鋼琴，因為如果他們學彈鋼琴，我在他們上課時也可以學習到課程內容。令人驚訝的是兒子回答說：「不必了媽媽。即使你給我們買鋼琴，我們也不會去學，也不會去彈。」我的愚蠢假設是：凡是對我有益的事，對別人也必有益。現在，我無法用言語來形容在學習鋼琴後，彈奏著我喜歡的歌曲和音樂後體驗到的幸福感。所以要起而行之，不要只說：「如果、但是或者也許」等這類空泛的話，以下是我如何要達成新年願望的方法：

1. 揭開恐懼的面紗

恐懼會使我們的思想、行動和情緒癱瘓。分析你的恐懼，問自己害怕什麼？為什麼？這是一個逐步的過程，可以減少對未知的恐懼。如果想改變工作卻擔心失去安全而無法忍受，那麼就寫記下擔心的問題，另一方面尋找解決的方案。可能會發掘出一些從沒有想過的新狀況。

面對恐懼最好的方法就是面對它。例如害怕坐飛機的人，應該談談他們的恐懼，了解他們為何會如此？然後與輔導員或支持的朋友一起準備飛行的日期。如果完全迴避不談，將永遠害怕坐飛機。走過這些過程，在以後每次飛行時可能會逐漸感覺更好，不妨多給自己一點調適的時間。

2. 停止擔心

如果無法完成願望，沒人會嘲笑你，或者即使沒有成功也不會感到羞恥，重要的是勇於去嘗試。美國作家 Dale Darneige說過：「你擔心的事情，有99％永遠不會發生。」《 如何克服憂慮並開啟新的人生或譯為人性的優點－－How to Stop Worrying and Start Living》一書的作者。

同時也要學會放手，我每天還在學習如何放手。利用時間思考自己可以建設性地做什麼，而不是浪費時間在無法改變的事情上。

3. 明確自己的需求

我究竟在尋找什麼？以我今年的目標「放鬆的一年」來說，是個模糊的概念，對吧？毫無疑問這也是個很瘋狂的願望。有人一定會反過來表示，作為一名報紙出版商，總是在預期和意外的逆境中掙扎、總是得處理不斷的截止日期、讀者的抱怨、批評者的攻擊和收入下降，居然以「一年的放鬆」作為新年的願望？然而這正是我在危機中需要的力量，我甚至可以對以上面對的這些事置之一笑，而不是會被干擾。

如果你沒有退休，每天必需去上班謀生，這是生活上一個很大的目標。我選擇以「放鬆的一年」為本文的主題，是因為「放鬆」包含許多含義和無以計算出的積極步驟，可以讓我們在生活中應用自如。

「放鬆」確定了我整年的生活基調，及我在日常活動中應該做或不做的事情。要達到放鬆的狀態必需平衡身心。當我放鬆時沒有焦慮和抑鬱，身心輕鬆並感到快樂，讓思緒清晰。如果你緊張能感受到快樂嗎？如果你不冷靜能做出最好的決定嗎？如果你在精神和身體上都很疲憊能達成學習任務嗎？如果你睡不著覺會感到身心輕鬆嗎？

4. 「寫」下願望及其好處

白紙黑字會增強推動的力量，同時能更澄清自己的想法。渴望和需求間存在差異。渴望表現出來的是激情，會帶來深刻的滿足感和快樂感，甚至是一種力量，可以促使我們有要採取行動的緊迫感。

需求沒有渴望那麼強大力量。有時我們的思想不會理性行事，甚至可能無法滿足我們的需求。因此如果能掌握或欺騙大腦，將需求轉換為渴望，成為「我渴望它」而不是「我需要它」，可能會得到更好的結果。「寫」是一種有效達到這個過程的工具，可以幫助我們改變態度，從需求轉到渴望。

5.無需規則

大多數人會建議願望減縮到3個項目，這樣可以更容易成功，這是錯誤的！其次，有些人會建議一些特定的目標，例如每個月減掉一磅，或者每個月節省400美元，這也是錯的。

獲得願望的解決方案無需定下規則，可以設置自己的規則但不必具體詳細。可以像我一樣以「一年的放鬆」為模糊目標。此外可以在四月或六月才開始也行，因為遲來的目標總比沒有好。沒有必要等到明年一月才開始計劃或行動。

6. 以微笑為行動之始

以微笑開始新的目標是達成願望的第一步。我以「一年的放鬆」為願望要順利執行，那麼白天的日子裡就要經常微笑。如果你的願望是花更多的時間與家人在一起，那麼該做的第一件事就是當你和他們在一起時，對你所愛的人要微笑以對。愈微笑愈可以分享到快樂的感受。據說微笑是一種可以故意改變大腦化學反應的方法，當進行新的一年的願望時與微笑同行，它會讓你感覺十分美好並激勵你做更多的事情。寫下要完成願望的所有策略和方法，並在完成任務後給自己一些獎勵。我的戰略是包括每天早上安排運動和早餐，無論什麼事都不會改變這一戰略。我的運動包括愉快的舞蹈音樂和有趣的動作，最後一部份是瑜伽，讓我每天早上都感到精力充沛。除此我還設計了許多步行機會，例如每天去商店買新鮮農產品和海鮮，迫使我休息而不是久坐在電腦前。這是實現達到願望時可以獲得一些樂趣的部份，不要忘記在白天插進一些有趣的活動，我在工作日有2-3個娛樂時間，包括觀看我最喜歡的錄音電視節目。

如果決定戒菸，應該在抵抗手指撿起香煙前，以自己最喜歡的零食取代；或者用撿起香煙的手指去給親人發短信，雖然這只是贏得一場拒絕吸煙的小型戰鬥，但日久自能成效。每次能抵抗垃圾食品，就會省下錢，或將這些錢捐給無家可歸者。不妨在計劃中加入時間表，例如將在一月份將執行願望，要做些什麼來擴大目標的成效？

7. 建立支持記下反饋

記下建立支持的力量和方法並收集反饋。從家人和朋友那裡獲得告訴你每個月進展情況的反饋？允許他們在一或兩個月結束時，對你進行是否正在努力達成願望的評估，同時提出還能做些什麼讓你重新聚焦在願望的實踐上？

8. 要原諒自己

即使犯錯也要嘗試新事物。告訴自己如果犯了錯誤，沒什麼大不了的。重要的是學習及其過程，沒有人是完美的，因為我們都是凡夫俗子。

我的放鬆計劃

1. 慢下來－－在我做的每件事中，都要花時間去享受我正在做的事，它可以是寫作、烹飪、吃飯、泡茶或在與人交談時，也可以在像清潔衣櫃這種乏味的工作中慢下速度來。

2.有選擇性－－做最喜歡的事，避免別人或在活動中給你的壓力。

3. 做些新事－－最近我喜歡上《紐約時報》的迷你拼圖，它不需要花太多時間，但讓我們很高興的學習新單詞。

4. 走路持別是在自然環境下漫步－－我每天走2-3次去宇和島屋、圖書館、華埠國際區周邊的商家，睡前在跑步機上走路。

5. 訂時間表－－我會事前安排好一切，提醒自己不要錯過重要的事情，包括笑（觀看讓人開懷大笑的節目或YouTube上的短片）、晨練、閱讀、鋼琴練習、休息、作伸展運動、吃小零食和躺著潤滑眼睛。

6. 讓笑成為生活的一部份特別是強加肚子肌肉的笑－－這樣做可以為體內的血清素提供一種快樂的化學物質。

7. 不要坐在電腦前超過40分鐘－－可以在Apple手錶或在手機上安裝應用程序，以便在坐得太久時提醒你。

8.緩慢，深呼吸可增強放鬆－－當有壓力或沒有壓力時練習，會增加體內的氧氣。

9.音樂是你的朋友－－沒有音樂我就活不下去。不做任何事時就聽音樂會感到身心放鬆。

10. 不要有多重任務－－研究發現多重任務或工作可能是壓力的來源。一件一件事情做，每天採取嬰兒般步驟以培養身心的放鬆。兩週後會感受到不同。