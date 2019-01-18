法律淺談：綠卡人士離境時間 法律並無明文限制

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許多綠卡持有人誤以為，每年離美不超過六個月，或每年在美住滿六個月，便能保住綠卡，這是把離境時間與關於積累入境所需時間的混淆了。

其實移民法並沒有明文規定，在美國居住多少時間才能不致於失去綠卡。根據移民法，綠卡持有人離美不超過六個月的話，其為申請入籍而積累的時間便不算中斷。離境超過六個月，但不超過一年的話，除非綠卡持有人能提出充分理由在海外病倒或替美國公司工作，否則便作廢。

如果離美超過一年，則怎樣解釋也沒有用，要從頭來過，再住滿五年才能提出申請入籍。不過，如果永久居民在沒有回美証的情況底下離開美國超過一年的話，按照移民法便不能用綠卡入境美國，雖然移民官有權視乎個別情況讓這些人申請入境，申請費是$585（許多人以為是罰款）。

所以為入籍而保持居留美國的連續性，跟保持永久居留身份是完全兩回事，不能混為一談。前者純粹視乎永久居民離美的時間長短，後者則要看當事人長期居留美國的意願。有沒有這種意願，移民官通常依靠各種客觀因素來作出決定，譬如：

• 離美時間長短

• 離境的目的及目的地。

•如果往海外工作的話，僱主跟美國有沒有關係。

•有沒有證據顯示，當事人計劃回美的日期。

•家裡人住在美國還是海外。

•在美國有沒有固定工作。

•在美國有沒有物業、銀行戶口、股票、信用卡、駕駛執照、退休金計劃等。

•有沒有以美國居民身份報稅。

一般來說，在入境時，如果移民官認定你沒有意圖在美國長期居住，就會建議你放棄綠卡，再以B-2 身份入境。如果萬一你的綠卡被移民官員取走或要求你簽字放棄綠卡，你應該拒絕簽字和保持緘默，並要求法庭聽訟。因為祇有移民法庭才有權取消你的綠卡身份，移民官祇能把綠卡拿去。

亦有很多人誤以為，拿了回美証(reentry permit) 便可安枕無憂，那就大錯特錯了。持有回美証，祇不過表示美國政府承認當事人離境是暫時性而已，並沒有打算放棄永久居留。故此，在理論上來說，回美証是方便那些偶爾間需要「離美一年以上的人士」。這些人並非時常會有這種需要的，祇不過這次很特殊。因此這次離美雖然超過一年，法律也不視之為放棄永久居留。但如果有人慣性的拿回美証，以方便連續多次在外超過一年的時間，一旦被移民官發現，這些人也一樣有機會被沒收綠卡。