金豬為華埠國際區帶來財富

靜雯博客

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最近，當一頭象徵著財富的金豬被遷移到華埠國際區時，她還沒有身份，也不知道未來會是什麼。為什麼派克市場（Pike Place Market）會將放在那裡的Rachel送出去？她難道不再是該市場的吉祥物了嗎？

原來這隻在華埠國際區的金豬不是派克市場上的那一隻。青銅製的Rachel豬仍在派克市場上，這頭金豬小姐是Rachel的妹妹。

這頭有著真豬大小呎寸的藝術金豬Ju Ju小姐，現在已經有個中文名叫珠珠（意思是珍珠）。在由金豬完全轉型的11天後，她現在已經成為華埠國際區的注目角色。在魔術藝術家鄧作烈工作室的的帶領下，珠珠全身華麗多彩，象徵著富貴好財運。人們駐足在華埠國際區的街頭或路邊，用手摸著她或與她自拍。珠珠日程安排繁忙緊湊，得要參加好幾場慶祝農曆新年的展覽活動。

根據中國文化，豬是十二生肖的最後一個屬相，代表的是昌盛、成功和財富。如果你生在1947, 2031, 1995, 1971, 1923, 1935, 2007, 2019, 1983, 1959 等年份，在下期西華報的新年特刊中將能知道你的財富狀況。

意想不到的是派克市場的豬為市場帶來了財富，Rachel吉祥豬是在1987年，被安裝在市場入口的前廊供遊人觀賞。

市場的重要姿態

派克市場基金會社區公關經理Patricia Gray說：「這是市場首次將豬帶入社區。這頭特殊的藝術豬是為了慶祝中國農曆新年及其文化傳統，且與社區共享及合作的成果。」

知道豬年即將到來，派克市場在去年11月與華州四川友好協會會長、亞太旅遊公司東主王絹珠（Felicity Wang）聯繫，以期實現達成這項目標。雖然協議沒有要求經濟上的貼補贊助，但明文規定了一條5,000美元的損害責任條款，及需要是充滿活力的設計過程、替豬命名並在不同的社區活動和企業組織中展出。王絹珠表示這5,000美元的損害條款是製造複製豬的實價，但若加上金豬的設計和人工成本那是無價的。

王絹珠找了藝術家鄧作烈先生提出藝術設計，在市場批准了設計後，鄧先生不僅免費貢獻了他的設計，而且還為整隻豬裝扮容顏畫了11天，每天用10個小時來修飾改進以期盡善盡美。

將金豬改換容顏

鄧作烈說：「可以僅簡單的為豬噴上漆，但要求生動活潑有趣，則必需噴上各種不同的顏色，而且要用建築油漆才不容易脫落。」來自中國的移民鄧先生表示他已獲得多個藝術獎項並經營自己的工作室超過17年。鄧邀請朋友國際模型玩具公司(International Model Toys) 老闆鄧廣聰先生幫忙，這兩個人貢獻了所有勞動力和免費塗料。

這頭豬的顏色大部份是採用了中國文化中代表財富的粉紅、紫、紅、綠、黃到藍的顏色。鄧作烈指出派克市場的豬是西方豬，和中國豬有些不同。他指出，珠珠小姐鼻子長了很多，他在這個長鼻兩側各畫了代表富貴的牡丹花，平衡過長的鼻子。

為了讓王絹珠更加覺得做這件事的樂趣，鄧先生替這頭金豬提供了一個中文名「珠珠」，因為在王絹珠的中文名裡有個「珠－代表珍珠的意思。」

王絹珠表示：「或許就是我愛這頭豬取名為珠珠的原因，這裡有我個人的動機因素，讓我更喜歡上這個項目。」所以珠珠小姐的名字也叫金珍珠小姐（Miss Golden Pearl）。

不是原市場的豬

靠近市場前門入口的Rachel和在Western Ave與 Hillclimb街底的Billie，於2011年安置的Billie是Rachel的表妹，仍在現址，珠珠是Rachel的複製品，但兩者不同。

Rachel由青銅製成，重量超過5,000磅。珠珠由玻璃纖維製成，重量僅55磅，容易用手搬移。珠珠的最後一項官方職責是在市場商店的屋頂上推廣聖誕節。因此，如果各位上週看到在華埠國際區的金豬，她就是珠珠小姐。

Rachel由Georgia Gerber創建，是全國比賽的得名者。市場對他們的吉祥物非常自豪，這些豬為非營利組織的市場帶來了大量財富。Rachel也是個存錢罐，遊人會在Rachel的投幣口投進各種貨幣，估計達20,000美元。當全州設計的豬在2007年被拍賣以增加市場受益時，每頭豬的出價高達15,000美元。

我在此宣稱珠珠的新頭銜是珠珠大使，並熱烈歡迎她來到我們的華人社區！