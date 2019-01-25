2019年春宴一覽表

1月27日舍路秉公保良堂/公昌隆俱樂部

下午六時席設星都酒家舉行春節聯歡宴會，恭請駕臨參加藉增光寵。

2月5日鶴野書院

上午11時至下午2時在Bellevue Lincoln South food hall ( 二樓) ，鶴野書院的白玉崑老師率領師生春節揮毫寫春聯活動、歡迎各界踴躍前往欣賞、現場贈送春聯。

2月9日西華報第10屆農曆新年服裝巡遊比賽及小豬面具創作比賽

相關細則及指引請看西華報廣告。

2月9日表爾威廣場中心（Bellevue Square center court）

上午11時至下午6時，特別邀請大西雅圖各界優秀文化團體為觀眾帶來多元而豐富的表演。節目包括：川劇變臉、官將首、武術表演、國樂演奏、土風舞。現場並有白玉崑、何炳森、蘇玉枝老師春聯揮毫以及綠湖詩書畫院藝術家、數位文化老師教導活潑有趣的應景手工藝等。並設文化教學區教授手工藝術，並提供小燈籠、月曆，紅包袋等吉祥物。

2月10 日（星期日）舍路合勝總支堂/勝強別墅

中午12時在該支堂禮堂拜祭關勝帝君並龍獅表演助慶。下午6:30－8時在禮堂敬備焗牛布斐。11日（星期一）下午6時假華埠康樂酒家舉行春宴聯歡慶會，設卡拉OK娛樂節目。

2月21日西雅圖中華商會

5:30pm接待會6:30pm春宴，假座中國海景大酒樓（2040 Westlake Avenue North, Seattle, Washington 98109），請上網登記參加活動。1/15日前登記餐券每張65元之後為75元。網址：SeattleChineseChamber.org

2月25日（星期一）遡源堂

舉行春節聯歡活動。是日中午12時，在遡源樓禮堂舉行祭祖活動。晚上6時假座鯉魚門酒樓舉行春節聯歡宴會。參加宴會的遡源三姓宗親叔伯、兄弟、嬸姆、姊妹、需持餐券入席。餐券每張20元。售餐券地點：遡源堂，姑婆姑丈免費領取餐券。敬請三姓宗親叔伯兄弟、嬸姆姊妹、姑婆姑丈、僑團領袖、社會知名人士、遡源之友拔冗光臨，藉增光寵！凡2018年度高中畢業，成績達3.5分以上的遡源弟妹，請將成績表送遡源堂審查。以便在宴會上頒發獎學金，以資鼓勵。 聯絡電話：206-622-2860 / 206-859-3988。

3月3日舍路至孝篤親公所/歷山寄廬/婦女部

舉行春節聯歡宴會於下午6時入席，席設華埠康樂大酒家。

3月17日舍路李氏公所

下午6時假座華埠康樂酒家舉行春宴聯歡慶會，恭請僑團領袖、社會賢達、該會全體男女昆仲駕臨參加。