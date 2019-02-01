市議會投票通過稅收方案 市中心居民將繳稅修建公園

（本報訊）1月28日，西雅圖市議會經過投票表決，以8-0的結果全票通過了建立「地方改善區域」（Local Improvement District，簡稱LID）的方案，令西雅圖市中心即將受益的居民額外繳納稅款，利用此筆資金幫助解決普吉特灣（Puget Sound）濱水區修建新公園項目。

目前，高架橋正在籌備拆除中，拆除工程完成後，取而代之的將是濱水區新建的大規模公園綠地等設施。根據估算，要完成這一工程所需資金為7.12億美元。雖然市府州府都提供撥款，各界人士慷慨捐助，但由於資金數額巨大，單憑這些努力不足以完成項目。如今，在州法允許的情況下，地方政府將評估濱水區地產增值空間，以收取額外的地產稅，利用額外稅金來解決此次項目的資金問題。

然而這項稅收卻引來當地居民的陣陣反對聲，他們認為市府修建綠地花園是為了吸引更多遊客，受益的是整個西市，但卻要求濱水區居民為此買單未免有失公允。

市府統計稱，LID區域的商業地產東主共有1,528個，每人每年需繳納$5,900稅款，總計可籌款1.4億美元；而公寓業主共計4,600戶，每戶每年則需繳納$1,900，總計可籌款2千萬美元。整體來看，每個商業地產東主需繳納超過9萬美元，而公寓業主則需繳納$4,656。此法案在通過後，市長已在第一時間簽署生效。