屬豬的朋友在2019年遇上本命年，所以這一年裏的日子可能有些不太好過。以下僅作參考不可全信，命運一半靠天一半靠己，扭轉乾坤全在一心。

1971年出生的屬豬人

對於1971年出生的屬豬人士來說，2019年運勢不是很平穩，波動和起伏特別大，給人一種大起大落的感覺。在事業這方面，非常容易取得比較大的突破，也能夠上升到更高的職位。但是也僅限於此了，因為本命年犯太歲的緣故，健康、財富等一些方面的運勢都是下降不少的。

1983年出生的屬豬人

在1983年出生的人，2019年對於他們來說是有喜有憂的，事業方面可能會遇到不少機遇，但是如果不懂得把握，這些機遇是會悄悄溜走的，至於財運方面，日常支出會比往年要多不少，該花錢的地方，也不能過於節省。不該花的地方，還是儘量克制一下，這樣才能保證手裏有足夠的錢應對一些突發的狀況。

1995年出生的屬豬人

2019年對於這一批的年輕人來說，是機遇與挑戰並存的年份，在事業上可能並不是很好，會經常碰壁，但是要不斷磨礪自己，相信自己的實力，總有一天會被社會大眾所接受和認可。而在財運這一方面，只要自己稍微注意一點，是可以避免破財的情況出現的。

2007年出生的屬豬人

這個年齡段的屬豬人，2019年還是處於一種比較懵懵懂懂的青少年時期，世界觀、人生觀以及價值觀，正在慢慢的成形，所以家長們對於孩子要更加有引導性的管理，不要讓孩子們將時間浪費在一些無用的方面之上。

2019年出生的屬豬人

2019年是己亥豬年，己亥年 五行屬土，所以今年的豬是土豬。以農曆時間為準，農曆正月、二月、四月、九月、十一出生的豬寶寶比較好，其中，又以農曆四月出生的豬寶寶為最好，出生富貴，才華橫溢，一生福運雙全！土豬的主人人緣很好，屬於社交能手，遇到很多新舊的朋友，都會主動地與別人打招呼，時間觀念很強，不會遲到。一生的財運都不錯，此生屬於有福氣的類型。

是一個責任感很重的人，交付給自己的事情都能夠確實妥善地處理。精力過於旺盛，所以常會有意外的傷痛發生。他們絕對不是戀愛高手，盡管非常真心愛著對方，卻總覺得態度有些生硬無法自然。土豬的主人天生就是一們善於理財的人，一生有少許橫財運，但賺錢的方式會比較辛苦，但由年輕時代的苦幹，到了中年以後，財源十分豐富，因此，晚年大都過上富裕的生活。

總結：屬豬的人2019年整體運勢

2019年己亥豬年受到犯太歲的影響，生活的各方面都變得起伏不定，動盪不安。事業運、財運以及感情運，都受到一定程度的影響。

事業上屬豬人得「月德」吉星相助，發展較為順遂，職位有望得到提升，財運水漲船高，正財收入有所增長。但「劫煞」、「小耗」凶星入宮，屬豬人今年要小心破財的危險。理智消費，量入為出。

感情上，今年對屬豬人來說並不是一個桃花運旺盛的月份，不妨拜託朋友從中牽線成功幾率更大。健康方面要多加留意家中老人的身體狀況。