農曆新年的過去和現在 什麼傳統要珍惜、 擺脫和添加？

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

農曆新年是我小時候在香港度過的最快樂的日子。我之所以愛過年，除了是不用上學外，還有美食佳餚、新衣服，和拿到許許多多的紅包（幸運錢）。

由於我們家境拮据，平常日子父母是不常給我們零用錢的。那些在過年時拿到的紅包，得持續維持我近一年的零用開支。現在我在美國生活了幾十年，許多新年傳統仍暖貼我心，讓我想起了過去的歡樂時光。其中一些確實是讓我欣喜愉快，但另一些倒是徹頭徹尾的不明智，我稍後會解釋。

您不必一定是亞裔才慶祝農曆新年，非亞裔人士在中國的農曆年，仍可以與我們共慶的不是僅僅在亞洲餐廳吃個飯，其實還有很多活動可與我們共襄盛舉、共慶新年。

那麼是什麼激勵我寫下這篇博客？是我西雅圖扶輪社（Seattle Rotary Club）主席 Cindy要我在2月6日的會議上介紹中農曆新年。這是我27年來作為扶輪社會員以來第一次推波助瀾的慶祝中國新年，謝謝Cindy給我的機會。

華盛頓州是由多元化的亞裔社區組成，因此農曆新年不是只限是中國的新年，因此它的慶祝活動更具包容性。慶祝活動在西雅圖的華埠國際區只是其中的一部份，此外有菲律賓社區、小西貢社區和日本社區(Filipinotown，Little Saigon & Japantown) 。

美味佳餚

農曆新年的主題是吃飯，但這不是我的刻板印象，在我的中國基因裡永遠不會對美味的食物說「不」。在新年這一天可以很輕鬆容易的組織一頓亞裔晚餐或午餐的活動，與朋友和家人一起慶祝新年。

當我們扶輪社會員每週在不同的市中心酒店見面時，我想到的第一件事就是擺脫會議上吃煮過了頭的雞肉。我理解背後的理由，因為西雅圖的食品價格高，雞肉是很好的蛋白質來源且價格合理。我們扶輪社的員工Mariah，要求凱悅酒店（Grand Hyatt Hotel）為我們中國新年的會議提供亞洲式的主菜，我想同樣提供的雞肉，可能被煮老的機會是很高的，只是永遠不會知道結果是什麼，除非嚐過之後。

但令我驚訝的是，凱悅提供的是一個亞洲綜合式菜單，包括有味噌和調味料烤的三文魚、白菜（bok choy）、茉莉香米飯、香菜和捲心菜沙拉以及抹茶白巧克力慕斯甜點。我很滿意，因為魚象徵豐富，是農曆新年的明智選擇。

如果想要一個精心製作的農曆新年晚餐，必需包括意味著好事會發生在你身上的生蠔（oysters）、聽起來和笑聲一樣讓全年笑口常開的蝦、代表長壽的麵條，和步步高升的蒸年糕。

可以添加幸運糖和美國發明的幸運籤餅小零嘴來招待客人，也是不錯的選項。

穿紅色和金色衣服

雖然我家不富裕，但我已故的媽媽總會盡最大的努力給孩子們在過年時買新衣服，有幾年她手頭實在不寬裕到沒辦法替我們張羅，但我們孩子們並不那麼介意，因為能吃到美味的食物和拿到紅包更令我們興奮。

現在在美國，逢年過節的我已經不買新衣了，為什麼？因為不需要。在冬天我每天都喜歡穿深色長褲和黑色皮夾克外套，舒適保暖的裝扮，克服了我對喜氣衣服的虛榮心。

黑色不是幸運色，但只要我在新年的前兩天，穿著五顏六色且經常是紅色的衣服，就能很好地補償我穿黑色外套的缺失。

亞洲文化在象徵意義上尤為重要，特別是財富和運氣這兩件事。紅色和金色象徵著好運。我們扶輪社的主席邀請會員，在我們過中國新年的會議上穿著紅色和金色衣服。哇！在我們下週的會議中，必見汪洋的財富之海，那將會是個迷人照眼的景象。一些女性成員已經表態要穿亞洲傳統服裝，並會在參加會議的前一週控制飲食，以便到時能穿下這些讓自己更婀娜多姿的衣服，借著參加農曆新年活動來改善健康體態，可真是個很棒的點子。

避諱刀或鐘錶

刀在中國文化中象徵著切斷關係。如果你不喜歡某人，可以送他們一把刀作為禮物。我廚房刀具已鈍到無法使用，社區領袖Paul Mar建議我請大同飯店老闆Harry Chan磨利它們。Harry 很快就答應了，畢竟，大同有這些磨具的設備。

我說：「我們是老朋友，不想與你的餐館一切兩斷從此不往來。」Paul說：「只要把一分錢放在上面，這樣做可以防止刀割斷的咒語。」這個方法我還真是不知道。

媽媽也說不要買你朋友的時鐘或手錶，時鐘與死亡押同韻。農曆新年得到朋友送的餅乾和糖果對來年的福氣要更安全些，在亞洲超市都很容易買到這些食品。

用幸運品作裝飾

用幸運的紅色和寫有金色漢字的春聯或福字來裝飾房間，這些東西在華埠國際區可以買到或者自己製作。精美設計的春聯應貼在門的兩側，可讓房子接收到財富；方形的「福」字應貼在門楣中央。我最簡單的方法是買一些紅包來裝飾家，可將紅包掛在室內的盆景植物上，紅包也能在華埠國際區的商店裡買到（請看我文章中附上的照片）。這種掛著紅包的盆景植物代表生命力和正能量，鮮花是新年的好配件，我的家人會在新年前去參觀花市（Flower Festival），買些紅色的唐菖蒲、鬱金香和牡丹（芍藥）（red gladiolus, tulips and peonies）等「幸運花」。逛逛華埠的花店也會發現這些幸運福氣的植物和花卉。

發紅包

發紅包是什麼意思？是送禮者希望收者有好運。在給時，送者和收者都將獲得祝福。把多少錢放在信封裡並不重要，只要給自己能付得起的金額就可以了。在我童年時，一點點的紅包錢就足以讓我微笑開懷，任何時候只要收到超過1.5美元的紅包，我就會以歡樂的淚水伴隨著高聲的尖叫，但這種情況不常發生。通常，親戚發的紅包從15美分到2美元不等。

包括老闆在內的成年人應該發紅包給員工或晚輩，如果不這樣做，就會產生很多不愉快的感覺。有一年，一位華人讀者抱怨他的華人老闆不發紅包，這確實影響了士氣。在我擔任西華報和英文版Northwest Asian Weekly 出版人37年裡，我都在新年發紅包給員工，聖誕節的紅包是在20多年前開始。現在報紙行業生意不景氣，但我仍這樣繼續的發出紅包。試想一下，我實際上是能發紅包給別人的幸運兒，每個員工都很開心。剛結婚的兒子感嘆自己從此再也無法收到紅包了，相反地他必需向侄女、侄子甚至朋友的孩子們發紅包了。兒子啊！由於你較晚婚，已經多拿了好幾年的紅包了！想想那些20多歲就結婚又沒有孩子的人，他們發的紅包老早就已經是只出不進了。

我要說的是「孩子們多的家庭，在新年裡倒是個很好的投資！」我已故的媽媽每年在新年時得準備紅包給親戚們，她抱怨這些親戚們有的至少超過5個孩子，再加上一堆的孫子孫女，過年都來拜年，紅包得準備一大堆，因為若不親自來就不會拿到紅包。有一年，弟弟從乾媽那拿到一個紅包，裡面只有一點點錢，而我拿到了一個大紅包。我猜他的乾媽是把大小紅包都混在一起了。我得把大紅包還給弟弟嗎？當然不會，尤其那時我還只是個孩子！所以，如果你要發送大紅包，請務必在上面標記一下以免送錯。大家在華埠國際區的雜貨店可買到各種款式的紅包。

不參加葬禮或探病

在新年期間，媽媽絕不會去醫院看望生病的朋友，尤其是不會去參加葬禮，她認為在農曆新年期間做些事會是不幸的。然而，在我們的生活中，死亡和財富是無法預測的。我反對媽媽的所作所為，因為當某人正遭受傷害或悲傷時，是最需要朋友的支持，我是會在新年前和新年期間去醫院探視生病的朋友，也會去參加葬禮。

具諷刺的是，媽媽在去年新年前20多天去世了。我馬上想著要立刻回香港，但親戚說暫時還不需要，因為要等待更長的時間才能獲得死亡證明書。在新年之前和之後的15天內殯儀館不開放營業。這表明某些年節文化信仰已經轉變為不健康的迷信了。

在生活中，你不能老是去擔心阻礙你做正確事情的所有規則和傳統。當我去葬禮和醫院時，那些年我運氣不好嗎？不完全是。對我來說只要我身體健健康康，只要報紙沒有危機就是好運氣。明智地使用文化習俗來豐富我們的生活，而不是讓他們妨礙我們，否則我們就無法成長為理智和善良的人。

走訪親友拜年

由於農曆新年是亞洲的國定假日，因此學校不上課。在中國大概有一星期到10天的年假。我記得在農曆新年的頭10天必需拜訪所有親戚和親人。通常，我們拜訪時要帶水果、餅乾和糖果等伴手禮。反過來，親戚們也會回訪以示對我們的尊重，他們當然也帶著好吃的東西來，這就是為什麼我們需要在新年前丁掃清理房子，就像美國人在春季的大掃除一樣。

打掃門庭

媽媽在保持香港房屋的清潔方面做得很好，這不是我能做到的，我在一年的這個時候幾乎是不知所措。今年的1月20日，我開始清洗家裡的桌布和被子。託現代家電的方便，我只需將它們放進洗衣機裡，然後將大件的重物送去乾洗店。我的家和辦公室都會在新年的前幾天打掃乾淨。沒有人會在新年伊始才打掃清理，因為這意味著會扔掉財富。我們甚至不清洗除夕用過的碗盤，會把它們放在洗碗機裡過一夜。我承認，這是一種對怕失去財富的迷信，但不知道為什麼這些年來，我仍然接受這個老掉牙的節俗！