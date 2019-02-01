近半數美國人無需繳交聯邦所得稅

(本報訊)美國的繳稅季由本週開始，直到4月15日。過去一年，失業率僅約3.9%，12月平均每小時工資較去年同期上升3.2%。好消息是，有近半數美國人無需繳交聯邦所得稅。

根據稅政中心估計，2018年，約有7640萬或44.4%的美國人無需繳交聯邦所得稅，而2016年，即川普總統的減稅與就業法案之前，無需繳交聯邦所得稅者為7260萬人，或43.2%。但他們仍需繳交銷售稅，財產稅與其他稅。

「如此高比例的民眾無需繳交聯邦所得稅，是收入法的一項特色，並非漏洞，」稅政中心指出。「透過設計，諸如個人免稅額，標準扣除額，零稅級金額，及稅率優惠等，讓聯邦所得稅排除了大部份的家庭。」

布魯金斯學會學者Gary Burtless說，無需繳交聯邦所得稅，主要原因是他們賺的不夠多。這些不欠任何聯邦所得稅的人士包括單身人士，已婚夫婦共同提交的文件以及未共同提交的已婚人士。但許多有工作的人，雖然無需繳交聯邦所得稅，仍需向美國政府繳費，包括社會安全費(Social Securit)與醫療保險費(Medicare)。

收入佔前0.1%的美國家庭，繳稅的稅率約為39.2%，收入最低的20%家庭，稅率則為負，即他們的退稅金額會比繳稅金額更多。