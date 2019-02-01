高架橋封路 市長感謝民眾

（本報訊）距離阿拉斯加路高架橋（Alaskan Way Viaduct）關閉已有兩週時間，在這兩週內，由於民眾支持配合，「西雅圖大擠壓」第一階段的交通狀況並未像預料中糟糕。

數據顯示，在高架橋關閉期間，民眾上下班高峰期間更少有人選擇駕車來往市中心。儘管相較於封路之前，交通阻塞狀況及通勤時間並無明顯改變，但華州交通署（WSDOT）報導稱，西雅圖地區州際高速公路車量卻減少了1%-6%。

市長杜爾肯（Jenny Durkan）在聲明中提出，由於民眾傾力配合，才得以幫助西市度過交通困難期。觀察結果發現，每日早高峰時間段有所提前，許多民眾更改自己的工作時間，提前到公司上班，避免真正高峰時間段到來時增加交通負擔；同時，在一些特定路段，如Fremont橋、第二大道及斯波坎街大橋（Spokane Street Bridge）等地，騎單車的民眾明顯增加；金郡巴士（King County Metro）統計數據顯示，在大擠壓時期的第一週內，西西雅圖地區的水上計程車乘坐率相較去年同期上升240%。

杜爾肯在聲明中提到，感謝西雅圖民眾改變自己的出行習慣配合市府，減少高峰期市中心路面上的交通壓力。

同時，杜爾肯表示，在封路的最後一週時間內，希望民眾可以與市府一同努力，繼續將目前的良好狀況保持下去。杜爾肯提醒民眾：此次大擠壓時期是一場馬拉松賽跑，而不是百米衝刺。如果並非不得已，請不要單獨駕車通行市中心。可選擇走路、騎單車、拼車以及藉助公共交通工具來完成日常通勤。杜爾肯還鼓勵民眾看到西市更好的未來，儘管目前以及未來數月甚至數年內的通勤狀況會十分艱難，但此項長期工程一旦完成，便可為西市的交通帶來重大變化。預計在今年夏天高架橋拆除後，西雅圖交通將迎來巨大喘息機會，最終結果必將值得期待。