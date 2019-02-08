川普發表任內第二次國情諮文

(本報訊)美國總統川普5日對國會發表長達82分鐘主題為「選擇偉大」的國情諮文演說，川普呼籲民主共和兩黨團結合作，也正式宣佈、第二次的川金峰會訂在2月27、28日，地點就選在越南，美國特使畢根已經抵達北朝鮮首都平壤，進行會談準備工作，而美軍駐日本橫田基地的魚鷹機，也被日本媒體看到降落在越南峴港，應該是為峰會做準備。

多名國會女議員穿白衣入場宣示女權，包括眾議院議長佩洛西等。特朗普在演說中亦特別提及女性在職場上的情況，一眾白衣女議員亦乘勢起立拍掌。這次演說觸及國內外政策議題，主要有以下7大重點：

移民

國會剩10天能通過資助政府、保護國土、強化岌岌可危南方邊界的法案。為結束南方邊界的危機，我的政府已提交常識性提案給國會。這包括人道援助、更多的執法、在關口進行毒品檢測、關閉能走私兒童的漏洞，以及建造新實體屏障或高牆的計劃，以保障我們入境關口間的廣大區域。這是道足智多謀又透明的鋼鐵屏障，不僅是單純的混凝土牆。它將部署在有邊境人員認可、最需要的地區。

「黨派偏頗」調查

美國正經歷經濟奇蹟，唯一可以阻擋的事情，就是愚蠢的戰爭、政治或荒謬的黨派偏頗調查。

貿易

在我們令人難以置信的經濟成功基礎上，有項首要任務是重中之重：翻轉數十年來的災難性貿易政策。今晚，我也要求你們通過美國互惠貿易法（Reciprocal Trade Act），因此若另一個國家對美國產品祭出不公平關稅，當他們的同樣產品賣給我們時，我們可以對他們課徵相同的關稅。

基礎建設

兩黨應該要能夠團結一致，重建美國搖搖欲墜的基礎設施。我知道國會渴望通過基礎建設法案，而我渴望與你們並肩合作，提供新的重要基礎建設投資立法，包括投資未來尖端產業。這不是選擇，這是必要之道。

降低醫療保健費用

對我和我們所有人來說，下一個重點應該是要降低醫療保健和處方藥價格，並保護患有既有疾病的病患。我們也應該要求製藥公司、保險公司及醫院透露實際價格以促進競爭，讓成本大大下降。我將提出預算，請民主黨與共和黨人做出必需做的承諾，讓美國在10年內消滅愛滋病毒（HIV）傳染。我們已經做到難以置信的進展，非常了不起。一旦同心協力，我們在美國和其他地區將能戰勝愛滋病。

外交政策

在阿富汗，我的政府與包括塔利班在內的數個阿富汗組織，進行建設性對談。隨著我們談判取得進展，我們將能減少駐軍人數，把重心放在反恐行動上。我們的焦點確實將在反恐這方面。我們並不知道是否可以達成協議，不過我們知道，經過20年的戰爭，是時候為和平做出嘗試。另一方也願意做同樣的事，是時候了。

北韓，如果我沒有當選總統，我認為，我們和北韓間的大戰已經開打。還有許多工作要做，但我與金正恩的關係很好。我跟金委員長會在2月27日及28日在越南再度會面。

墮胎

為捍衛每個人的尊嚴，我要求國會通過禁止晚期墮胎的法律，這些孩子在母親的子宮內已經可以感受到疼痛。