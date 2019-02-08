新英格蘭愛國者6奪超級碗

(本報訊)新英格蘭愛國者(Patriots)在3日的職業美式足球(橄欖球)聯盟NFL超級碗(Super Bowl)，以13比3擊敗洛杉磯公羊(Rams)，第6度封王，平了匹茲堡鋼鐵人的紀錄。

新英格蘭愛國者在明星四分衛布利迪（Tom Brady）及教練比利捷克的帶領下，連續第3屆殺入超級碗。兩軍在頭3節都沒有達陣，創下紀錄。第4節尚餘約7分鐘，米高從2碼線成功闖入end zone，助新英格蘭愛國者以13:3力克洛杉磯公羊。

13比3這個比數創下史上最低得分的超級碗，至於布利迪今場總傳球距離為262碼，更成為史上第1位6次贏得冠軍的球員，他賽後：「我們非常努力拚搏，這真是令人難以置信的一年。」

41歲的布利迪坦言這是人生其中一個最大的喜悅：「沒有人預期我們可以勝出，這是所有成功之前的慣常會有的感覺。這帶來不一樣的感覺及情感。」

除了布雷迪之外， 愛國者總教練比利捷克（ Bill Belichick)）在聯盟闖蕩多年，在19年的愛國者執教生涯裡，比利契克也同樣拿下六座冠軍，而先前在紐約巨人擔任防守組教練時所獲得的兩枚戒指，也讓比利捷克成為史上第一位拿下8枚NFL冠軍戒指的人。

超過1億人觀看了超級碗比賽，緊接著2月4日星期一，就有超過1700萬人請假沒有去上班。這一數據遠遠超過了2018年或者2016年。事實上，這個數字是自2005年開始5到6次調查裏最高的一次。

級碗比賽之後的周一被稱為「超級碗發燒」或者「超級病假星期一」。2017年卡夫公司(Kraft Foods)甚至將這個週一稱為「Smunday」，並且直接給員工放假，並提議將這個週一設為國家假期。無論這項賽事是否讓公司變得十分冷清，人們工作的效率肯定是受到很大影響。

每年超級碗是各大品牌的宣傳良機，今年30秒的廣告時段哥倫比亞廣播公司索價525萬美元，破紀錄平均一秒價值逾17萬美元，一場賽事播出約一百個廣告，客源不絕。不過自美國總統川普上任後，不少超級碗廣告被政治化，例如有廣告被指針對川普的移民政策一度成為熱話，今年也不例外。