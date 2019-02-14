暴雪席捲華州 交通癱瘓 學校再度停課

（本報訊）受到寒流和低氣壓影響，俄勒岡州（Oregon）和華盛頓州一夜間被暴雪冰封。部分地區因暴雪交通意外暴增，超市被搶空，飛機航班延誤並取消。

本月10日，陽光剛剛為華州帶來些許溫暖，卻又瞬時褪去，緊接而來的便是暴雪冰封整個華州。而根據氣象顯示，在未來數日內，降雪依舊不會即刻散去。也因為如此，一向降雪量並不多的西北地區，民眾在出行方面遇上巨大困境。由於路面濕滑泥濘，交通狀況十分嚴峻。考慮到學生安全問題，諸多學校再度宣佈停課。在連續降雪後，樹上積雪過重，許多樹枝折斷，損毀高壓輸電線，更是造成數萬民眾在雪天陷入一片黑暗。更有一些住宅車棚或房頂禁受不住積雪壓力倒塌，民眾生活及財產安全都遭受巨大影響。西塔國際機場（Sea-Tac International Airport）方面也在降雪期間表示，出於安全考慮已取消數百航班，更有其他數百個航班晚點。

在暴雪天氣影響下，西雅圖市府發佈新聞稿，更新雪天政府部門安排。表示交通局員工每日實行12小時工作制，加班加點不停清掃主幹道積雪。西雅圖共有36輛掃雪車，每日不停清理，將積雪掃至路邊，並打掃巴士車站方便民眾乘車。同時派出樹木工作小組，清理因積雪而壓倒的樹木及枝杈。另一方面，街道巡查工作人員也加班巡查道路安全，關閉危險地段。

西雅圖公眾服務部在降雪期間開放了550餘個緊急臨時庇護所，全天24小時接收無家可歸人士入住，希望在極端天氣下保障流浪者生命安全。此外，一些重要服務部門持續提供服務，但公共圖書館將提早關門。西雅圖地方法院及市議會關閉，議員會議全部取消。同時金郡巴士（King County Metro）宣佈將啟動緊急雪天系統，按照雪天路線營運，並可保障提供平日巴士線路的90%服務。