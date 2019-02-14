負責儲存槍支安全法 十三日正式生效

（本報訊）全國步槍協會（National Rifle Association ，簡稱NRA）先前在10月份曾試圖阻止西雅圖市實施控槍法案，但以失敗告終。本月13日，由市長杜爾肯（Jenny Durkan）簽署的「負責儲存槍支安全法」（responsible storage gun safety law）正式生效。

該法案在去年7月由市議會匿名投票通過，目的在於加強槍支管理，預防槍支犯罪及保護社區民眾安全。法律規定，若家庭內有18歲以下未成年人，槍支需要拿出子彈並且上鎖。

杜爾肯在講話中提到：「我們在挽救生命方面又邁出了重要的一步。不安全儲藏槍支容易造成槍支失竊，而丟失的槍支彈藥很可能出現在自殺案件中，或者被青少年輕易獲取，造成悲劇性的意外。責任儲存法案是以常識性方法保證槍支不落入錯誤的人手中。」

為確保法案實施，明細中規定不遵守存儲法案的民眾將被處以高額罰款：未能將槍支儲存於上鎖容器中處最高$500罰款；若未依法儲存的槍支被未成年人或危險人物獲取，則將面臨$1,000罰款；如果因未遵守儲存法案而讓獲得槍支的人順利完成犯罪活動，造成傷亡或其他犯罪行為，槍支原本持有者將按照受害者人數，每造成1人傷亡處最高$10,000罰款。