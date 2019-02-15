靜雯博客

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我們需要大家的支持

豬年應該給我們帶來財富和繁榮，然而卻發生了反常的現象，西雅圖一個接一個危險的風暴，釀成紛飛鋪蓋的大雪， 讓所有農曆新年慶祝活動陷入困境。

據說豬年應該帶著樂觀心情和精力豐沛的狀態來沐浴著我們的生活，但在十多天的積雪後，這種能量肯定是被導向成一團糟糕的窘境。於是我退後一步思考並以平靜合理的方式做出決定，試圖把所有的問題都放在可掌控的情況中並找到解決的方案。

大家不知道的是，豬還有它惡作劇的特徵，豬的外型肥胖動作遲緩也喜歡玩樂。很久以前，我記得我的朋友養豬，說沒有人能夠讓豬做點什麼你想要牠做的事。

我問：「如果你想讓豬按著你想要的方式行事，你會怎麼做？」

「那必需賄賂收買牠」她說。

我回說：「豬真的很聰明。」

不要預估豬年，它可能像下週的股市一樣難以預測。這場大雪或許只是豬想要的一點點樂趣，是嗎？好事是否還在後頭？誰知道呢！

有些人說下雪是個好兆頭，亞洲文化中認為下雪對越冬農作物具有除蟲肥田作用，是來年莊稼獲得豐收的預兆，意味著財富進門。我不知道亞洲文化有一種特別觀察事物的哲學方法。目前，這場雪已經造成經濟上相當大的損失，不僅是亞裔社區而是整個西北地區。

在風暴日的2月9日，華埠國際區就像一個冰冷的鬼城，包括宇和島屋在內的一些企業和餐館都只好歇業關門。在過去，農曆新年週末大概是華埠國際區中最忙碌的日子之一，來自全州各地的約10,000多人，會來到我們的社區參加慶祝農曆新年節的活動，去雜貨店購物滿囊，與家人和朋友下館子吃頓飯，麵包店和燒烤店比一年中的任何時候都更快地售罄他們的商品。孩子們穿上漂亮的亞洲傳統服裝，龍獅隊在響亮的鑼鼓聲中高亢起舞，鞭炮點燃以趨逐邪惡的靈魂，似乎可以聽到它們被阻擋在靈界之外。

許多華埠國際區餐館老闆都指望新年週末和新年前後的日子生意興隆好發個豬年財。然而，今年的天氣很奇怪，農曆新年前一週是溫暖的好天氣，然後一夜之間將華盛頓州改為另一個阿拉斯加州。農曆新年前夜的寒流延續了一個多星期，要感謝上帝的是，西市府在清理國際區和市中心街道的工作上一直做得很好。

許多在2月9日要舉辦活動的組織不得不取消或重新安排。首先，華埠國際區商業促進會(CIDBIA)於2月5日決定將其農曆新年活動推遲至3月2日，亞太文化中心於2月9日風暴襲擊前一天宣佈將於2月23日更改其活動，表爾威廣場是最後一個在活動當天早上宣佈推遲至3月2日的決定。

當我在2月11日在華埠國際區走動時，很多餐館都沒開門，很多餐館也縮短了他們晚餐的營業的時間。一些組織者無法更改原活動的日子，不少人只好風雨無阻的參加，就像上週西雅圖合勝堂的農曆新年宴會，天公不作美只有大約200人出席，好幾張桌子是空的。

很多春宴活動的時間表是得事先就確定的，可讓合勝堂外州的元老出席該堂不同日期的宴會活動。此外，還有華埠國際區組織或社團也要慶祝春節，大家協調新年活動的日期才不會撞期，如果改變時間會破壞整個社區的慶祝計劃。

下雪造成影響

一些氣象學家說，最近的暴風雪是我們這個地區過去40或70年來最嚴重的降雪。包括餐館老闆在內的小企業主，他們的生意因下雪已經超過10天受到影響，可能會唉聲嘆氣叫苦連連， 餐館老闆不是唯一受到影響的。

社區在幫助華埠國際區小企業和亞裔餐館的生意上可以發揮到重要的作用，因為下雪大多數人沒有機會與家人和朋友一起慶祝新年，但可以在本週末、下週，甚至下下週，邀請大家到華埠國際區來支持這些商家的生意。我在2月9日取消了一次晚餐的家庭聚會，但會在天氣好轉時再次舉行。農曆新年慶祝活動直到3月中旬才結束，大家還有時間享用美味的節日餐。

雪也影響了我們，西華報是華埠國際區農曆新年節日的組織者之一，我們原本訂在2月9日的的農曆新年服裝巡遊比賽及小豬面具創作比賽活動改期到3月2日。老實說，我寧可讓這項活動被推遲，而不是讓參賽者在寒冷中掙扎。此外，雨雪會打濕弄壞了大部份參加服裝巡遊者穿的傳統亞洲服裝，因為大多數這些衣服的料子都是用較薄的布料縫製的。

西華報和英文版的姊妹報Northwest Asian Weekly也處於不能按時出版危急中，超過半數以上的員工無法進辦公室，，有的員工家裡甚至還斷電。在前一天，西華報的打印機也出現了電源問題，這些狀況讓我晚上焦躁不安，想著在出版日可能會發生的問題，但很快地我把這些事放到一邊，說服自己早點入睡。我曾寫過一篇文章，敦促並激勵讀者不要擔心未知的狀況，我問自己為什麼不這樣做？事實上，提供建議總是比應用我自己的建議要來得更容易多了。

所以，我滴了幾滴鬆弛精油在枕頭上，然後進行了一些緩慢的深呼吸，並在每次吐氣之前從一計數到五，幾分鐘後，我就睡著了。如果第二天我沒有龍馬的能量，我就不會有這兩種動物的精神來面對我的挑戰。我睡了7個小時，醒來時，我已經準備好應對這個世界了。事情每天都有很大的變化，然而一旦上了床，永遠不要考慮其它的問題和雜事。

對於那些在農曆新年期間遭受生意損失的人，不要將其視為損失。下雪天的日子，我確實花了很多時間在家裡好好的放鬆了一下自己，並把它算入我一週的祝福項目內。

為豬年做好準備，永遠不要把美好時光視為理所當然，也永遠不要對那些不論是多是少、不論是大是小支持你的人視為理所當然。報紙出版的當天，只有一位員工不能來辦公室，但她還是在家努力地工作，令我十分感動。西華報的工作人員都了解我們的使命是要服務社區，沒有這班幕後英雄，我們是不可能維持37年之久。

豬年才開始，即便短暫陷入困境水域，也要尋求美好、滿足和樂趣。大家很快就會發現豬年可以是一個有意義且贏利的一年。