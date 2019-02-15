法律淺談：老弱人士受虐待怎麼辦？

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虛弱無助的老人或成年人遭人虐待的事件，時有所聞。華盛頓州在多年前才制訂了也有保護老弱的法例：《弱勢成人法例》，該法其實也保護脆弱的老年人。

弱勢老人的定義是那些60歲或以上，因生理或精神上的障礙而不能照顧自己的人。脆弱成人則是指那些18歲以上、或心智殘障、或住在長期護理機構（如療養院或精神病院）、或接受家居護理、或有法庭委託的監護人等成年人。由於有關法律大同小異，本文將用「弱勢成人」一詞代表這兩種法律保障的人士。

哪一類虐待為法律所不容？

●遺棄。這是指有責任照顧弱勢成人的個人或有關部門，明知這些弱者沒有能力在衣、食、住及健康方面照顧自己，而仍然置之不理。

●虐待：這是指弱勢成人受到別人在生理或精神上的非意外性的虐待或傷害。

●剝削：這是指有人為自己的利益而非法或不正當使用弱勢成人的收入或財產（如信託基金或銀行賬戶）。

●疏忽：這是指有責任照顧弱勢成人的個人或有關部門，多次沒有履行責任而使這些成人不能得到他們所需要的合適的生理或精神上的護理。

由誰來舉報虐待事件？

任何人相信有弱勢成人被人虐待的話都應該向「成人保護服務處」(Adult Protective Service )舉報。這是隸屬於州社會及健康服務部的部門。你亦可打全州熱線電話1-866-3637-4276。但法律規定部份人士必需舉報有嫌疑的虐待事件。如警察、社會工作者、福利、精神或醫療部門的工作人員、長期護理機構、醫生、護士、心理家和藥劑師等。

舉報人需要提供什麼資料？

成人保護服務處需要知道弱勢成人的姓名、屬於哪一類虐待及虐待程度、舉報人的姓名地址等。除非是有訴訟或舉報人同意，否則舉報人的身份是保密的。此外，只要舉報是善意的，舉報人不需負責因舉報而產生的任何損害。

舉報虐待後又怎麼樣？

成人保護服務處必需回應每一項舉報，若發現有虐待的話，該服務處必需向脆弱弱勢成人提供諮詢及保護服務，以及向他們解釋有關拒絕這些服務的權利。但如果服務處認為這些弱勢成人沒有能力來表達同意或不同意接受上述服務的話，它可向法庭要求委託一名監護人，讓監護人代作決定。

可否申請保護令？

被虐待或受到虐待恐嚇的弱勢成人或其家人可向法庭申請保護令。保護令有如下作用：

＊禁止被告虐待或剝削脆弱的受害人。

＊禁止被告進入弱勢成人的住所，或與受害人有任何接觸。

＊要求被告把受害人的收入或其他財產的使用交待清楚。

＊禁止被告在最高90天內轉移受害人的財產。

＊下令被告替受害人支付庭費、律師費和其它雜費。

可以控訴施虐者要求賠償嗎？

即使取得保護令，弱勢成人亦可同時以民事訢訟起訴施虐者（不管是個人或長期護理機構）索取賠償，或通過政府以刑事方式控訴施虐者，使其得到應有的報應。

人到晚年，不能再照顧自己的時候，或者身患殘障，不能照顧自己，是人生中最脆弱、最需要人同情和幫助的時候；若有人反而對他們加以虐待、剝削，那是天下間最殘酷、最可恥的行為。所以如果你發現有人欺凌老弱，千萬不要視若無睹，而要挺身而出，向有關當局舉報。