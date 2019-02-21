亞馬遜放棄HQ2轉戰表爾威 貝佐斯「攤上事兒」頻上熱搜

（本報訊）亞馬遜第二總部（HQ2）在過去一年內一直為各界人士所關注。在選定紐約長島（Long Island）為HQ2所在地後，亞馬遜承諾將在10年內創造2.5萬個高收入工作職位，以換取20億美元的稅收補貼。然而這筆貌似雙贏的合作關係，卻於本月14日正式宣佈告吹。

亞馬遜表示：「經過深思熟慮，我們決定放棄在紐約長島建立第二總部的計劃。做出這樣的決定我們深表遺憾。」

然而就在第二總部計劃夭折之後不久，18日便傳出亞馬遜即將在本地表爾威市（Bellevue）擴建的消息。消息指出，亞馬遜方面已經支付不可退定金，即將買下位於 108th Ave NE的表爾威公司廣場（Bellevue Corporate Plaza）。若正式接下該樓後，亞馬遜在表爾威將擁有8千名員工。

該廣場距離Expedia原總部大樓僅有兩個路口距離，目前Expedia大樓內已經容納了2,000餘名亞馬遜員工。在Expedia員工正式遷往新總部後，亞馬遜計劃將接手整棟大樓。

除第二總部波瀾不斷外，貝佐斯（Jeff Bezos）的私人緋聞也是一度登上熱搜榜。上週，貝佐斯與曝光其婚外情的報紙《全國查詢者》（National Inquirer）正式「開撕」，作為首個曝光貝佐斯婚內出軌的紙媒，《全國查詢者》稱自己掌握貝佐斯出軌鐵證及當事人裸照，並威脅稱將曝光桃色照片。而一向為人處世十分低調的貝佐斯此次並沒有就此作罷，而是在社交網絡上揭露該報紙陰暗面，並曝光事件全過程，同時也贏得了諸多網友的支持。

然而一波未平一波又起，在貝佐斯出軌的花邊新聞平息後，公司方面又不斷爆出其他消息。一方面，費城宣佈禁止開設無現金店舖，令亞馬遜無人收銀超市Amazon Go無法入駐。此外，在大西洋彼岸的一些國家開始展開了對亞馬遜的反壟斷調查，以奧地利及德國為首，他們認為亞馬遜專注推銷自己旗下產品而歧視第三方賣家，正在就此情況進行調查，給亞馬遜在歐洲的發展也埋下了定時炸彈。

然而分析人士表示，雖然亞馬遜近期似乎「攤上了大事兒」，接連爆出負面消息，但並不會長久影響到消費者對於亞馬遜產品的熱情。即便貝佐斯深陷桃色緋聞泥沼，但他旗下的專業團隊不會因此受到影響。雖然在桃色緋聞作用下，亞馬遜股票近日多次下跌，但這並不能影響其長久發展。