川普宣佈美國進入緊急狀態

川普於15日在白宮的玫瑰花園宣佈除了簽署國會通過的預算法案外,還根據《全國緊急狀態法》宣佈美國進入緊急狀態。川普表示這讓他將能夠為築牆獲得將近80億美元的資金,而這些經費預期將會由軍事建設計劃以及反毒品貿易的預算挪用。

美墨邊界

美墨邊界(Mexico–United States border) 是指美國4個州與墨西哥6個州兩國的所比鄰之國界。

美墨邊界指的是西起美國加利福尼亞州聖地牙哥(m San Diego)與墨西哥下加利福尼亞州(Baja California)蒂華(Tijuana),東至美國德克薩斯州布朗斯維爾(Brownsville)與墨西哥塔毛利帕斯州馬塔摩洛斯(Matamoros, Tamaulipas, Mexico.)。兩國邊界長達1,951英里,東段以格蘭德河(Rio Grande)為界,中段穿越索諾蘭(Sonoran )沙漠及奇瓦瓦(Chihuahua)沙漠,西段經過聖地牙哥及提華納(Tijuana)都會區以至太平洋岸。風景變化多端,有繁華的都會區,也有一望無際的沙漠地帶。

美墨現今邊界確立於1848年美墨戰爭之後。目前是全世界最繁忙的邊界,每年合計約有3億5千萬人以合法方式通過兩國邊界。

圍牆建設的歷史

美國眾議院軍事委員會主席、加州眾議員Duncan Hunter於2005年11月3日提出強化現有邊境圍牆的法案。隔年5月,參議院認可了建造三層構造以及對汽車用的圍牆建設的S.2611法案。美國眾議院於2006年9月13日提出《2006年安全圍牆法--H.R.6061》,隔天即以283票對183票通過。9月29日於參議院以80票對19票通過,10月26日總統小布殊正式簽屬生效。

墨西哥政府、拉丁美洲國家的官員以及學者針對法案提出了批評。

川普邊境牆的長像

競選期間川普提出美墨邊境建牆曾掀起軒然大波。當選後,因墨西哥拒付隔離牆費用,美墨「撕破臉」一度引發外交危機。

2017年3月17日,隸屬美國國土安全部的海關和邊境保護局發佈公告向競標商徵求隔離牆設計建議書,透露了川普邊境牆的大致「輪廓」:

邊境牆約30英尺高,最低高度為18英尺,由混凝土或「替代材料」建成;從加州的聖地亞哥(San Diego)一直延伸到德州的布朗斯維爾(Brownsville),覆蓋3,200公里的美墨邊境;包括防爬裝置(anti-climbing fixtures),足以堅固到能夠承受鑿子、鎬、大錘或其他類似手持工具的破壞。

牆體應深入到地面以下至少6英尺,以防止通過挖隧道入境;如果包含有「透視組件」將是完美的(便於邊境巡邏隊了解墨西哥一側的情況),邊境牆應包括「滑動門」,以允許車輛和行人通過;面向美國這邊的牆面應「美觀」,與周圍的環境契合。

上述這些高大、牢固、美觀等美官方給承包商的「硬性要求」,迎合了川普所說的在墨西哥邊境上建造一面「高大的、漂亮的牆」。在上台後不久的1月25日便簽署了行政命令,正式決定在美墨邊境建牆。

正反看法

川普總統15日宣佈美墨邊界進入全國緊急狀態後,包括共和黨在內的國會議員,對於此緊急狀態宣佈是否合法或違憲,立場兩極。這項全國緊急狀態的宣佈也使得美國分裂為二。民主黨參議員Duckworth17日表示:「坦白說,總統試圖奪取立法部門的財政預算大權,我們是三權鼎立的政府,而他試圖濫用擴張行政權力,這絕對是逾分之舉。」

眾院情報委員會民主黨主席(Chairman of the Democratic Party of the House Intelligence Committee)Xie Anda指出,川普沒有必要宣佈全國緊急狀態。他說:「他想看法院有沒有膽子推翻這項舉措,對國會共和黨議員而言,這無疑是項真正考驗,考驗他們是否堅守國會議員的職責。我們若交出財政預算大權,對行政權力再無制衡,也再無平衡預算。我們不再是三權分立,並將造成政黨對立。」

共和黨對此議題立場分歧,有人完全力挺川普,有的擔心現在若放任宣佈緊急狀態將為未來民主黨總統開創先例,針對其他無數議題採取相同措施。德州共和黨眾議員Hurd表示反對川普宣佈緊急狀態,他警告此舉將「廣開危險的先例」,Hurd的選區包括800餘哩美墨邊界。

眾議院長裴洛西與參議院民主黨團代表Schumer,對於川普宣佈進入緊急狀態以聲明回應表示,將會「動用各種可行方式」,在國會及法院中挑戰這項做法。他們於聲明中表示:「總統對於不存在的危機,進行了非法宣告,會對我們的憲法造成巨大傷害,竊取我們軍隊及國家迫切需求的資金,也會讓美國變得更不安全。」

部份共和黨參議員已表達不認同對總統宣佈國家進入緊急狀態,其中包括了2012年曾參選總統的猶他州(Utah)參議員Mitt Romney、佛羅里達州的參議員Marco Rubio、緬因州(Maine)的參議員Susan Collins。19日全美有16個州對此事向白宮提訴。

圍牆爭議

根據計劃希望到2027年9月時加固或更換651公里現有隔離牆,新增505公里隔離牆。屆時,隔離牆總長將達到1552公里,接近美墨陸地邊界長度的一半。

美墨邊境的圍牆一直是美國國內的一大爭議。有部份專家表示美墨邊境的圍牆只是美國政府試圖用來對民眾灌輸「國境非常安全」的想法並無實質功能。另外也主張愈來愈難取得來自墨西哥的廉價勞動力,對經濟上的利益也有所衝擊。而墨西哥國內常戲稱這堵圍牆為「羞恥之牆--Wall of Shame」根據CNN的民意調查指出,多數美國國民認為「比起蓋700英里的圍牆,應該配置更多國境巡防員」