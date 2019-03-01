如何在寒冷的天氣下仍保持健康

靜雯博客

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在這寒冷的天氣裡， 最終就是把自己蜷曲在沙發裡不停地點擊手機。當然你有很多充足的藉口， 如： 「去外面走路或去健身房太冷了。」、「我家裡沒有運動器材。」或「我的家太小不能運動。」等等讓自己就懶在那裡一整天，其實你心裡明白這些都是自我原諒的廢話。

當我無法外出運動時，起初的反應是我對冰冷的溫度感到不安。因為我日常鍛練計劃中很大一部份是靠走路來完成，但我也意識到愈坐久不動，愈是會感到冷，只要活動就會讓身體暖和許多。

運動是對抗寒冷天氣的好機制而不是不活動。

不一定需備有運動器材

有些人認為需要運動器材設備的幫助才能運動，其實並不全然如此，事實上對我而言，許多運動器械並不適合我。

例如我曾經有一部健身車但很少用它，因為在騎了半個小時後傷到了我的臀部，最後我們放棄從此不再用它。我家裡有跑步機可以鍛練走路但我從不在上面慢跑，不僅在雨天和冰雪天期間使用它的確也很方便，但說實話，各位不需要有跑步機，我之所以用它是因為我有一台，所以就充份利用。

各位可以在同一地點練習走路或慢跑而不需要移動太遠。查看Youtube《在家裡走路》的視頻，可以看到自己走在同一個地方卻不需要太多的空間，只需繼續移動你的身體。

音樂是持續運動的關鍵

運動時配上一些音樂經常會讓人振作起來。當心中愈是感到快樂就愈有可能更久去堅持鍛練。最近，我點擊了YouTube上包括Katy Perry, Lady Ga Ga and Michael Jackson等人的舞曲。一旦音樂開啟就會自然而然的欣賞樂曲及其節奏，可以每天點擊不同的流行舞曲。

藉著跳舞來鍛練身體

跳舞是一種嚴格的運動形式，你無需是個高明的舞者才跳舞。可以獨自跳舞或與伴侶一起跳舞，兒子和兒媳喜歡藉跳舞來鍛練身體，如果有孩子還可以組織成團體舞蹈。最令我難忘的舞蹈時刻之一就是母親和我一起去德州奧斯汀（Austin, Texas.）的弟弟家。一天早上，我10歲的姪女和我及媽媽一起練習有氧舞蹈。三代人在精神和步驟的統一中跳舞沒有錯過任何一個節拍。那時我為媽媽感到驕傲，她是如此運動和精力充沛並與家人保持聯繫。我們沒有拍下那個珍貴時刻的照片，真是太可惜了。

藉助小道具

有幾種便宜的道具可以用來幫助鍛練但不是啞鈴（dumbbells），可以在每隻手中握著一個食物罐頭以增加運動時的重量。我會用一個小紙球把它扔得很高然後跑去抓它。有時會和丈夫一起玩，可不要低估一個小球，它會加快我的心率。

多年來我也有一個呼啦圈（hula hoop）和跳繩，呼啦圈成本低於10美元，我平常不太用它們，然而最近在下雪天，我用它來當輔助器材來減少腹部脂肪。跳繩是我最不喜歡的運動，但仍留著它以防萬一我想在常規運動中有各種各樣的變化時可用，這是我保持運動的一部份動機。

瑜伽 瑜伽

所有需要的是一個瑜伽墊，它不佔用太多空間。一個朋友喜歡瑜伽，因為她可以躺著練習瑜伽。瑜伽是放鬆或平靜下來的最佳方式，但不會燃燒很多卡路里。我喜歡瑜伽，因為它可以增加血液循環。我每天都在家裡練習以增強我的平衡，力量和能量。在家自己練習時，最聰明的方法是先去上幾堂瑜伽課。

充分利用房間

丈夫每天早上都推家裡的牆壁以增強他的抵抗力和力量；我則是推一張厚重的餐桌來增強我的手臂肌肉和健康。你可以房間裡四處看看，有什麼可以用作為健身的器材，如果你家有樓梯的話，不妨用它做運動的工具。朋友喜歡在他的地下室走路，因為有更多的空間可以四處走動，也不會打擾家庭其他的成員。當獨自一人時，也可以進行冥想鍛練。我家的傢具安排是由兩張沙發和咖啡桌組成一個方形而不是個圈，我每天繞著慢跑約5到10分鐘成效頗大，會讓我出很多汗。

假與真

嘗試做伏地起身是我在這次下雪天最大的收穫，在沒有足夠精力去做這項運動之前，我設法做了10下。當我告訴兒子我是如何完成時，他說：「媽媽，那是假的伏地起身。」什麼！我努力了半天，兒子居然說這是假的。原因是我把我軀幹的一部份放在地板上了。真正標準的伏地起身是除了手指和腳趾外，身體是不能接觸到地板上的。再給幾個月相信假以時日，我就會克服困難而達標的。即使我不能達到目標，但至少我做了這項運動，到今年底我將有足夠的時間去練習。

我承認如果我不能在戶外走路，比起在溫暖日子下，每天會減少20分鐘的運動時間。但至少在冰雪寒天中，我在家裡仍能運動不輟保持健康。