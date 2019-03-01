法律淺談：在華州如何改名換姓

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在美國，至少在華盛頓州，成年人要改名換姓，手續非常簡單；只要沒有欺詐別人的意圖，改什麼名字，改多少次都不成問題。比如改名若是為了逃債或逃避撫養費責任的話，就屬於違法。在華盛頓州，改名換姓離不開以下三種途徑：

一、通過普通法

很多人不知道，原來每個（成年）人，隨時隨地可以替自已改名換姓，只要你一直經常使用你的新名字，就算合法。這是因為在普通法下，每個人都有權選擇自已的姓名，不需得到任何人或任何地方的批准。不過，這種辦法的缺點是，很多地方—特別是政府機關—都需要改名的証明文件。如果是通過法庭改名的話，自然會有法令來作為証明；沒有法令的話，通常只有靠宣誓陳述書(Affidavit)來証明，陳述書上說明你在所有地方都使用新的名字，並且沒有欺詐的意圖，在公証人面前宣誓及簽字後，便可用來作為改名的証明，但有些地方如移民局，只能接受由法庭發出的改名命令，其它証明一概不受。順便一提，除非你入了美籍再改名，否則在申請綠卡或入籍時若被移民局發覺你改過名字的話，在作背景調查時便會麻煩多多。

二、通過結婚或離婚

在美國，很多女子結婚後隨夫姓，這是習慣使然，並非法律規定；因此，如果你想用丈夫的姓的話，只要在結婚時，在所有（結婚執照除外）結婚文件上用丈夫的姓來簽名便行，否則便等於保留自已的姓名，完全不需採取任何其他行動，因為你只不過是反其「道」而行而已。這個道理對男子亦是一樣。

另一方面，很多隨夫姓的女子希望在離婚後用回自已的名字，這很簡單，只要在離婚申請書上要求改名便行，以後法官簽署的離婚法令便是改名的証明。

有一點要注意的是，只有大人才可在離婚程序上改名，小孩的姓要通過另外一套法定程序才可以更改。

三、通過法庭

最容易令人接受的改名証明，當然是由法官簽署的法令，手續十分簡單：

１、到就近的任何地方法院( District Court)索取及填交改名申請書（通常只有一頁表），手續費在金郡目前是83元。

２、接著法院書記員會替你安排見法官的時間，通常是在同一天內或第二天；到時法官會叫你舉起右手宣誓，聲明改名的理由及沒有欺詐意圖，法官便在法令上簽字，出庭時間總共不用一分鐘。

３、把法令交給書記員歸檔，同時要一份（或多份）法令公証本備用，每份5元。

四、替小孩改名換姓

小孩改名字比較麻煩一點，因為牽涉到兩個大人。基本法律程序與上述差不多，父母都同意的話很簡單，否則申請替小孩改名的一方必需通知另一方，讓父親或母親有機會在庭上提出反對的理由；在法律上，孩子可跟父親姓或母親姓，但若有爭執的話，法庭便會根據孩子的利益來決定跟誰姓比較好，法庭考慮的因素包括：

＊孩子的選擇。

＊改姓對孩子與雙親之間關係的影響。

＊孩子使用舊姓的時間長短。

＊孩子的尊嚴以及改名前後的任何不便之處。

不過，孩子若是14歲或以上的話，要經他們同意，父母才可替他們改名。

名字改好後，便需要通知所有債權人、保險公司、銀行、僱主、醫生、社會安全局及稅務局等地方。此外，你亦需要更改駕駛執照、汽車牌照以及其他反映所有權的文件，如屋契和股票等。

有些地方只要你在口頭上或書面上通知改名便行，其他地方可能需要較為正式的文件証明。例如：

一、離婚法令的法庭公証本。

二、本人的宣誓陳述書。或

三、改名法令的法庭公証本