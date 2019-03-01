西雅圖告別低密度發展

雖然還要在三月十八日才知曉西雅圖市議會對西雅圖市二十一個鄰里區的高空與高密度發展表決結果。但不管是否一致通過或遇到反對，可以肯定未來的西雅圖最終應該是邁向高密度與走入高建築群的城市。這是無可避免的大勢所趨。

在土地資源有限的情況下，所有城市發展都祗能以緃線上下發展，横向發展祗有在移山填海取得額外土地時才可以考量。即使今日西雅圖的天際線都與數十年前大有分歧，改觀不少。其實西雅圖的所謂高密度發展，都是限量版非常小兒科，本地人還是要感恩的。即使西雅圖開始密集起來，那一份壓迫感還是遠遠不及東南亞人口密集的地區或一些發展中的國家。

對於一向慣於生活在擁有寬闊個人空間的本地人來說，由於長時期不需要考慮善用空間這概念，所以真要計劃利用空間時還需要給予他們過渡期來適應。

西雅圖的密集發展不外乎是減少獨立屋數字，增加高樓大廈及樓宇高度，縮減個人居住面積，藉此令西雅圖可以容納更多不同類形的居住數量，照顧不同需要與收入的群組。

由於個人空間少了，人與人的距離將會拉近，基本上會產生正反效果，正的是大家更會容易溝通，人口稠密能興旺百家。但反的卻是少了個人空間，好像私隱也縮少了。不過這些缺陷在完善先進的城市設計中是可以慢慢調校及糾改，居民在新環境中同樣可以舒適過活。