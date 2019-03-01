西雅圖食肆噪音多寧靜用餐難 正常噪音六十分貝軟件助測量

（本報訊）西雅圖一些飲食專家發現，本地很多食肆的噪音，已開始由可以接受程度而漸漸進展到令人有點煩擾。噪音過多令餐館待應聽錯客人點餐要求，在用餐時客人與客人之間的交談受到影響而被迫提高聲音。無礙這都不是大家樂見的場面。很多飲食專欄作家表示，他們現在碰到最常查詢的問題是要在西雅圖享受一頓寧靜舒適的餐飲何處尋。

食肆噪音多與人口增長，外出用餐者增加或是來自不同國家的食客本身的文化差異也有關係。遇到談話聲調高與比較低聲說話的客人混在一起時，低聲說話者自然會感到被打擾。為了照顧對聲浪反應不一的客人，一些管理完善的餐館會先向訂餐者查問是否需要寧靜的⻆落用餐，來者是否有小孩的家庭式聚餐還是商業聚會，他們都會盡量在餐館內找出合適的⻆落來照顧客人的需要。

本地著名餐館建築設計Strata Achitects的建築師米勒表示，餐館最怕是水靜河飛鴉雀無聲的氣氛，所以播放輕音樂製造氣氛是很多餐館的選擇，但由於減低噪音並不是涵蓋在所有餐館的設計範疇內，假如噪音是來自播放的音樂這也倒容易處理，將音樂調低便可以解決問題。但倘若噪音是來自人為的聲音及餐館內各種食器廚房用具等所發出的噪音，則需要一定的考量與設計才能解決問題。西雅圖新式盒形玻璃膜牆水泥建築樓宇是隔音最差的，室內的聲音是可以四處迴響過來，這些建築在隔音效果方面遠不如用木材作為內籠結構及備有不同房間的老房子，噪音可以輕而易舉被隔調分化。另外新餐館的新式設計也影響到噪音的增加，很多新餐館選用地板而捨棄地氈，餐桌也不再蓋上桌布。別少看這些擺設，它們都能有效地吸走一些噪音。故此本地一些著名老牌餐館在食評都能以氣氛寧靜見稱。餐館本身的建築用料設計與擺設都能左右室內的健康聲音分貝。

根據疾病控制及防預中心的資料顯示，正常交談的分貝應該是六十分貝，假如達到八十分貝則出現壓力反應。如果連續在九十分貝以上的噪音環境中兩小時，則將會對人體健康造成損壞。西雅圖時報飲食專欄作家Jill Lightner研究發現，餐館的噪音其實是分秒在變。以午膳為例，一些本地受歡迎的三文治店噪音徘徊於七十分貝，這也是可以接受的程度；也有一些餐館午膳時間噪音高達一百零四分貝。餐館東主或食客要測量噪音分貝也不難，利用手機下載軟件如Decibel X 或NIOSH音階計算器就可以一目了然。

除了利用科技軟件幫助測試噪音外，客人也可以調較自己的用餐時間，能避開繁忙時間是其中一個簡單的方法，另外從食評中查看用餐地點的寧靜指標，不喜歡熱鬧者就少到酒吧或設有大電視螢光屏的食肆等等，大家花點心思，始終都有機會找到一個安寧的餐館享受美食的。