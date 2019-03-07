盜取商業機密華為拒不認罪 案件複雜推遲一年審理

（本報訊） 華為目前面對包括密謀及嘗試偷取商業機密、財務欺詐和妨礙司法公正在內的總共 10 項指控。檢方稱華為在 2013 年時竊取了名為Tappy的T-Mobile測試機器人技術，以此來改進自家的產品。實際上在2017年時，西雅圖陪審團已經在一樁相關案件中裁定T-Mobile勝訴，當時華為被判罰了480萬美元。除了商業竊密之外，華為同時還面臨觸犯伊朗制裁禁令相關的 13 項指控。

日前在西雅圖的美國聯邦法庭上，華為對針對自己的多項商業竊密指控均不認罪。地方法官Richardo S. Martine在早些時候的聽證會上已經宣佈，由於案件的複雜性，將會於明年3月時正式開始相關案件的審理。如果華為最終被判有罪的話，將會面臨最高 500 萬美元的罰款。聽證會後，美方檢察官和來自全球律師事務所Steptoe＆Johnson的華為辯護團隊拒絕發表評論。

目前，華為公司準備在德克薩斯州提起訴訟，控告美國政府禁止聯邦機構使用華為的產品。 華為準備在其美國公司總部所在地的德州東區提起訴訟，預計將挑戰美國去年簽署的國防授權法案中的一項條款。這項條款禁止美國政府機構使用華為等中國電信公司的設備。

美國認為華為的設備對國家安全構成威脅，並且呼籲其他國家也不要使用。美國司法部今年1月公佈了對華為公司及其首席財務官孟晚舟的刑事起訴書，指控華為多年來企圖竊取商業機密、妨礙刑事調查，並逃避美國對伊朗經濟制裁。華為及其兩家關聯企業3月14日將被傳訊在美國紐約布魯克林區法院出庭。