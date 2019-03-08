自兩年前西雅圖中國城邊緣一幅原是宇和島屋超市原址的土地，被收購蓋高級公寓後，區內關注低收入住屋團體就不停發動草根階層示威反對工程，似乎華埠前進發展是禍害了社區，硬要華埠時光倒流不進步。

民主社會存在接納不同聲音及對話的文明，但必須合符情理與互相尊重。而並非固步自封祗做利己不利人的事而將自己的不滿無理發洩在別人身上。上述公寓地盤在動土禮當天遇上反對團體發動群眾去吶喊示威。

其實示威者任何行動，對已批准的工程並不會起到絲毫阻延作用，示威行動純粹反映著自己不好過別人也休想好的不成熟心態。

部份參與示威者都是住在區內的弱勢社群，發動組織打心理戰，利用這些老人感到未來生活受威脅的弱點，做了一幕看來是長者受欺凌的街頭鬧劇。示威牌上還竟然用英語寫著粗口，劃上糞便圖，這些粗俗低格的行為，即使大型示威如五一勞動節也沒有如此不文明。

以維護區內低收入居民及老人生活不受影響是那些低收入住屋團體一直用來抗衡華埠發展的招數。這也不知始自何時，這些團體將埠劃分為低收入專利區。投資者願意來發展，打造美化環境改善華埠生活素質是好事。趕走投資者把西雅圖華埠弄成停滞不前百年不變的死城並不是保障生活的良方，恰恰相反，是跟自己過不去，跟社會過不去，也不為下一代改善生活設想。這些一己之私要不得。