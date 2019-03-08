華大校友會委員會執行禁令 限制學生派對烈酒濃度防生事故

（本報訊）北美大學校友會會議（North American Interfraternity Conference)日前通過禁止大學學生在校園設施或校園宿舍內開派對時飲用酒精濃度超過百分之十五的飲品。這項禁制令將在今年九月開始在全國大學校園生效。華盛頓大學有見及此，索性提早執行禁令，由本年一月開始生效。在指定的校園派對中，除非派對現場有持執照的供應商出售烈酒，否則所有烈酒飲品含酒精度不能超出百分之十五。

北美大學校友會指出，學生過度酗酒，特別是烈酒將會造成嚴重的行為失當，累己累人，這是校園內最危險的事情，應該嚴加管治。雖然該會並沒有任何法律執行能力，但該會在去年八月通過在校園內立規矩，旨在加強推行健康與安全的校園生活。

華大社會發展研究小組總監Kevin Haggerty表示，狂歡飲酒與飲烈酒容易導致生命危險，或會令人昏倒，失億或喪失理智，發生暴力行為，打架及影響學業成績。華大校友會主席Erik Johnson決定在北美大學校友會實施這規例前九個月就先起跑，主要是讓華大的新生及學生有一個長的過渡適應期。倘若在二Ｏ一九秋季入學前才開始宣佈，大家絕對不可能期望學生在一兩天內能改變，結果陋習還是繼續存在，新例卻不攻自破白費一切努力。

華大的校友會基於他們是獨立組織，不受限於華大，這有別於北美其他大學校友會。華大校友會有獨立的董事局處理學生失當行為，其他大學則會將問題學生送到大學學生行為辦事處去接受處罰。華大校友會的自治權能令他們可以調較各項校園學生的活動計劃，並適當地接受學生給予的意見，這種保持雙方溝通的方式有助解決問題，提昇成效。

華大校友會將利用九個月的過渡期去調較穏定學生的行為，最初會用一些溫和的方式引導學生派對少酗酒，到接近全美大學實施日期時則會收緊措施，開始嚴懲。華大校友會部份會員對於禁烈酒的新措施表示驚訝。校友會主席則指出這些反應都是正常，很多學生都會感到困擾及混亂，但站在華大及全國大學校友會的立場，收緊校園酗酒對大學及學生都是一件好事，保障了學生的安全。

雖然部份人士對於校園禁烈酒禁令有微言，並擔心此舉會令學生偷偷飲酒。令借酒行兇酒後惡劣行為劇烈化，但華大校友會反而認為新禁制令以幫助糾正學生醉酒行為，鼓勵學生舉報醉酒鬧事，保持校園平安。在剛過去的兩個月，華大宿舍的舍監已開始接到學生酗酒活動的舉報，這證明新例是成效的。祗要學生理解新例是保障大家的安全，日後華大校園酗酒個案必定能減少。