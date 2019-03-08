警方突襲12家按摩院 大型賣淫團體落網 5名華裔東主被捕

（本報訊）西雅圖警方在2月28日宣佈破獲大型非法賣淫案件。該案件在數年追蹤、搜集線索及採訪目擊證人的努力下，終於在日前被一舉突破。

警方攜150餘名警員，其中還包括聯邦調查局特工和專業口譯人員。在黎明破曉前突襲本地12家按摩院，其中7家位於華埠國際區。在行動期間抓獲兩名嫖客，但隨後將2人釋放。

負責該案件的工作人員表示，這是一個有組織性的賣淫團體。賣淫的女子也是受害者，共有26人，均來自中國，年紀最大的已有62歲。由於受害者都只說普通話和廣東話，因此案件在調查過程中也受到層層阻力。

此次案件始於2015年，當地住戶向警方投訴華埠按摩院疑似出現非法賣淫行為。警方派出臥底進行調查，一些按摩院工作人員主動提出可提供性服務。雖一度有傳聞稱該組織僱傭未成年少女賣淫，但經臥底人員調查，傳聞並不屬實。

在此次行動中，警方共計逮捕3名男子及2名女子，5人均來自中國，分別在他們各自的家中被捕。他們被認定為此12家按摩院東主，但這5人很可能只是中層管理人員，並非幕後最大的組織者。而此賣淫團體的行動中心或許是位於南加州的旅行社，旅行社通過各種途徑吸引中國婦女以遊客或學生來到美國，然後將這些被騙女子送往其他地方，其中許多人便來到了西雅圖。

警方監控記錄下其中一名被捕的華裔東主在西塔機場接機的情況。8名女子被帶至按摩院，她們身在異鄉不會英文，沒有交通工具，對於就業性質也遭到誤導。按摩院管理人員沒收受害人護照，這些剛剛到美國的女子沒有任何社交圈，只能留在按摩院。

《紐約時報》近日發表的一篇報道稱，在全美範圍內共計存在9千餘家非法按摩院，總價值數十億美元。販賣人口是當代社會中的奴隸制，警方認為在此案件中被迫賣淫的女子均為受害者，正在努力幫助她們獲得合法居住權。