領事館電話騙局全過程

我因為接了一個陌生電話，失去了半百萬人民幣，事情是怎麼發生的？請讀我的故事，讓大家不要受騙。以下故事都是我的親身經歷，內容都是真實的，絕非虛構。

我在國內長大，自小就熱愛科學，重理輕文。我常沉醉在自己的科學世界裡，對外面的世界不聞不問。我的專心致志讓我學業一直很優秀，後來到了美國留學，拿到博士學位，現在在美國一所大學裡當助理教授。但是，我對外面社會的冷漠，對時事新聞的忽略，讓我重重地摔了一跤。

1.領事館來電

2018年9月初，我剛新搬進一個公寓，家裡只有我一個人。記得是星期二清晨7點左右，我被一個電話弄醒了。我一看來電號碼是「347」開頭的。我以前在紐約住過幾年，知道「347」是紐約市的號碼，這可能是我以前認識的人打來的。我接聽後電話裡一個電子聲音說：「這是中國領事館，你有一個重要公文，請按 “1” 字查詢」。各位讀到這裡，很多人都知道是什麼一回事了，但我當時並不知道。紐約的確是有一個中國領事館的，而且我當時在申請綠卡一直沒消息，這個重要公文可能和我的綠卡有關。於是，我按了”1″ 字查詢。

一位女接線員人和我說話，她聲音悅耳就像電台的播音員般好聽。我跟她說，我接到留言要查詢一個重要文件。她問了我的姓名後，說：「你現在已經被中國海關拒絕入境了。」我很疑惑問道：「什麼？我被拒絕入境了？發生了什麼事？」她說：「我也不是很清楚，要問一問上級。」

過了一會兒，一把中年男聲在女接線員旁邊加進來了，他的聲音渾厚穩重，一聽就覺得像個高級人員。他態度很和藹對我說：「上海市海關前幾天在入境處抓到一個女人，在她身上搜到五本假護照，其中一本是用你的資料做的。那女人被抓後，一口咬定說是你把個人資料給她，幫她做假的。她給了你利益換取你的資料。所以，現在中國海關已經禁止你入境了。」我聽了後，一陣恐慌心想，我的個人資料什麼時候被人偷了，還拿來做假護照？我該怎麼辦？那被抓的女人肯定是在陷害我，讓自己可以減輕刑罰。我的個人資料是存在網上的，可能真被黑客盜走了，我太不小心了。

那位領事館長官說了那女人的姓名，然後問我：「你認不認識這個女人？」我立刻說：「我完全不認識她。」他好像相信我了，用關心的口吻問我：「真的？那你的護照是不是以前被人偷過了？」我說：「從來沒有，我的護照一直保存得很好。」他接著問：「那你的護照在家裡嗎？」我說：「對，就在家裡。」他說：「那你把號碼給我核對一下吧！」這位長官好像是要幫我的，於是我把護照號碼告訴他了。他又問了我的駕照號碼，我也告訴他了。

我說：「我不認識這女人，我沒幫她造假護照，她在陷害我。」他說：「這樣？那你需要報警，讓警方處理這個案件。」我說：「怎麼報法？」他說：「我們都是通過內部鏈接通知警方的，我們幫你連接過去，好不好？」我說：「好，謝謝你。」

2.兩案合並

電話裡嘟嘟的連線聲音響起了。一個男人接聽了，他用懶洋洋的聲音說：「喂！這裡是上海市公安局長寧分局。」我說：「你好，這是美國打來的。我是來報案的，有人偷了我的資料做假護照。紐約領事館幫我連接到你們這裡來報案。」他說：「喔！你是報案的？那我需要用另一個電話打給你。請你告訴我你的電話號碼。」我覺得有點奇怪，為什們他不能在這線上直接談，需要另外再打電話給我？不過可能他們辦案有他們的規矩，所以我沒質疑，就告訴他我的手機號碼了。

他問：「你能不能夠上網？」我說：「我剛搬到一個新的公寓，家裡還沒網絡，不過我的手機可以上網。」他說：「那你去百度或Google搜查上海市公安局長寧分局電話。」我照著做了，搜查結果的第一行顯示：「+86 21 6290 6290上海市公安局長寧分局, Phone」。他說：「你把電話號碼讀給我聽。」我照著讀給他聽了。他說：「你聽好了，我一會兒會用這個電話打給你。」他掛線後不久，我的手機就響了，來電號碼果然是 +86 21 6290 6290。我這下馬上相信是上海市公安局長寧分局打電話給我了。那人繼續說：「你把案件跟我說一下，我們現在在進行電話錄音。」我想，哦！原來他要用這個電話來錄音，記錄我的案件。於是，我就仔細把我和領事館的對話報告給他了。他聽完後就說：「我現在去了解一下情形。」

過了一會兒，他身邊有電話響起，他接聽了。我聽到他對那邊說：「嗯嗯，知道了，好的。」然後，他掛了那邊的電話，接著和我說：「我剛接到通知，你不但被懷疑做假護照，而且還涉及一宗跨國洗錢案。」我吃了一驚，說：「什麼？跨國洗錢案？」他說：「我們現在要進行兩案合並，一起處理。你的案件太大了，我要交給隊長處理。我現在幫你接到隊長那裡。」

待續