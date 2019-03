3/23開始 西雅圖市中心830輛隧道巴士改在路面搭乘

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 2月28日在國際區日本城舉行的Koda公寓樓破土典禮儀式外的抗議活動,造成社區活動家和商界間的分歧。 現為停車場的Koda大樓物業,位於第五大道和南大街(5th Avenue and South Main … [繼續閱讀……] about Koda公寓樓破土動工 典禮中的抗議活動