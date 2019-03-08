3/23開始 西雅圖市中心830輛隧道巴士改在路面搭乘

西雅圖市民在SR 99和阿拉斯加高架橋三週關閉後步入正軌，但普捷灣(Pudget Sound)的乘客又要開始準備近期的擠壓，因為市中心西雅圖地下交通隧道將於3月23日關閉公交車行駛。

此舉將影響西雅圖地區幾乎每個城市的乘客從Duvall到Renton。目前在工作日從下午3點開始到晚上7點，至少有15,000人來往於隧道巴士，７條使用隧道的路線的830輛公交車將開始在西市街道上運營，原本這些路線的公交車，將在第3和第4大道以及第5和第6大道上新建的走廊邊停靠載客。

司機也會受到影響，因為在西雅圖市中心的街道上會有更多的公共汽車，主要原因是司機試圖前往I-5的路面，這些公交車需要更長時間才能穿過市中心。

隧道關閉有兩個原因，一是會議中心的擴建迫使去年7月關閉了會場廣場。此外，Sound Transit將在2021年開始在隧道中擴建輕軌服務，在華盛頓大學以北將有更多站點，並在2023年來自東區的列車開始使用隧道。以下是3月23日即將到來的主要變化：

(1)原經隧道行走的7條路線(41, 74, 101及102, 150, 255, ST巴士550，詳情請參閱新行車時間表) 將改道在路面行走：

(2)所有行經第三大道(3rd Avenue)及沿西湖大道北的巴士站(at stops along Westlake Avenue North)的Metro巴士均容許任何車門上車。持ORCA卡/交通電子卡乘客可利用車站上黃色的車卡閱讀機掃描付款，屆時巴士執法人員將隨時在巴士上檢查乘客已付款証據，包括有效的轉車紙 。

(3)同日開始西雅圖市中心隧道西湖站(Westlake Station) 的Metro顧客服務站將作永久關閉。

3月23日開始更換新行車時間表(藍色)及在第五及第六大道新闢行車道(new time schedule & pathway on 5th & 6th) 。行走在第五及第六大道的巴士路線包括: 74, 76, 77, 252, 257, 301, 308, 311和316。詳情參閱：https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change.aspx。另在此網頁上可在「Filter the list」清楚各類情況影響下的巴士服務改變，包括：

(1)阿拉斯卡路高架橋關閉(Alaskan Way Viaduct closure) 影響的巴士: 55, 120；

(2)取消路線(deleted routes)：201；

(3)增加班次的路線(routes with added trips) ：15, 40, 41, 50, 55, 70, 106, 111, 120, 169, 204, 252, 312, 316, Rapid Ride E線巴士;

(4)路線及巴士站更改(Routing and stop revisions)：41, 70, 74, 76, 77, 101 及 102, 105, 116, 118及119, 150, 204, 224, 252, 255, 257, 301, 308, 311,316, 952。ST巴士:540, 541, 550, 555:

(5)服務調整以改善其可靠性(Service adjustments to improve reliability) ：40, 55, 70, 106, 120, 158, 204, 224, 312, 891, 892及894。