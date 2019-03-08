Koda公寓樓破土動工 典禮中的抗議活動

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

2月28日在國際區日本城舉行的Koda公寓樓破土典禮儀式外的抗議活動，造成社區活動家和商界間的分歧。

現為停車場的Koda大樓物業，位於第五大道和南大街（5th Avenue and South Main Street）是華埠國際區的一部份，也是原亞洲超市宇和島屋的舊址。KODA是台灣達麗(Da Li)建設事業海外子公司美國達麗開發公司推出的一個公寓樓項目。該公司於2015年從宇和島屋Moriguchi家族買下了這塊地的產權，舊的宇和島屋7 3年前在該址經營雜貨生意。

Koda擁有201個單元的17層建築，是獲得西雅圖市建設和檢查部及負責管理華埠設計和開發國際特別審查區（ISRD）委員會的設計批准。Koda還向城市住房負擔能力生活援助項目（City’s Housing Affordability Living Assistance program）支付了400多萬美元，以符合改變分區實現更高層建築樓（up-zoning）的要求，讓Koda公寓樓從原先的15層（150英尺）增建到17層。

衝突

宇和島屋前董事長宮口富雄(Tomio Moriguchi)表示，Koda項目將在華埠建立市場房價，這就是該家族決定將房產出售給達麗的原因，儘管有幾個買家也有意願，其中包括經濟適用住房單位（affordable housing units）的代理商。

宮口富雄補充說， 在華埠建市場房價的公寓將帶來人潮和經濟上的收益，不僅支持宇和島屋的生意，同時也支持華埠所有小企業。國際區不包括小西貢在街面上有近200家的小企業。

來自華埠國際區聯盟的抗議者受到已故社區領導人山度士(Bob Santos)的口號和他《Humbows, not hot dogs》一書的啟發，示意華埠地區應該建造更多經濟適用房而不是奢侈品高樓，因此該組織為華埠流離失所的低收入居民進行了此次的抗爭。

「該物業是一個停車場，未來這裡將是一座新建築，我們正在創造更多經濟適用房。比起南聯合湖（South Lake Union）公寓的房價，我們的價格要低得多。」達麗副總裁謝凱安(Kevin Hsieh)說。他同時繼續表示：「我們的項目對社區來說並不陌生，其中一些抗議者參加了ISRD會議，我們根據社區意見做出了一些改變。」

大約20％的Koda買家是華埠的租客和商家，他們對能在華埠擁有房屋所有權感到興奮。謝凱安表示，Koda將在附近提供的是一座「街道上所有照明改善和更安全環境」的建築，包括零售空間和餐廳。謝凱安表示現有90%的公寓單元房已付了訂金。

由耆老和年輕活動家組成的抗議者表示，Koda的發展不符合華埠的需求。

謝凱安表示他的公司冒了很多風險並做出了犧牲，他說：「我們也有家庭，我們必需賺錢養家活口，這個項目正是為社區創造就業機會。」宮口富雄是破土動工儀式的發言人之一，他說：「他們（示威者）不代表社區，這些老年人被誤導了。」超過60名抗議者中約1/3是老年人，一些華人耆老手持著用英文字母F寫的抗議牌。

國際瑞獅團負責人Tony Au說：「對華埠國際區聯盟的抗議者感到羞恥，讓老年人尷尬地帶著粗言穢語的標語。我不認為這些老年人理解抗議牌上的含義，組織者不應該利用老年人來拿這些標語牌。」Tony Au是感謝華埠耆老晚餐活動長年的組織者和籌款者之一。

87歲的彭秋鳳(Peng Qiu Fung)是華埠國際區活躍耆老之一，但沒有參加此次的抗議活動，她說她支持高層建築的發展。她表示：「華埠國際區應該有更多的發展，包括酒店和公寓。這將為社區帶來更多的活力和市民，並能加強公共安全和社區繁榮並能阻攔無家可歸者在華埠及周邊搭建臨時帳篷。彭秋鳳還指出，其中一名耆老抗議者幫助其他老年人來參加抗議活動以支持她的孫子，這名孫子是抗議組織者之一。

在奠基破土儀式上，抗議者以極大的噪音包括用擴音器或在Koda物業圍欄外敲擊硬物，來擾亂儀式上的發言者和儀式的進行。如果山度士還活著，他會舉辦抗議活動嗎？宮口富雄說：「他（山度士）不會做那麼可怕又無禮的事。」。

山度士是低收入住房的強力倡導者。後來通過宮口富雄的影響，他也支持混合住房（mixed housing）的想法。顯然，抗議者不知道宮口富雄和山度士之間50年的友誼。各位可以不要相信我的話，您可以向山度士的妻子華州眾議員Sharon Tomiko Santos查詢。

當被問及抗議者試圖取得什麼時，宮口富雄說他並不確切知道。

達麗董事長兼創始人，同時是謝凱安的父親謝志長(James Hsieh）表示，即使活動受到干擾，他對破土儀式仍感覺滿意。謝志長表示：「我們已盡所能，必需堅持讓Koda公寓樓項目竣工，華埠為什麼要保持陳舊，骯髒和貧窮的形象？」謝志長認為Koda是新老建築物間的橋樑，因為這幢公寓樓部份面向華埠而另一部份則面向市中心。

一位參加Koda活動的嘉賓表示，他對抗議並不感到驚訝並表示：「這種情況在許多大城市都發生過。Koda試圖做的是建立社區，抗議者正在做的是通過抗議建立社區。」