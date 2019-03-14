外出就餐時 如何吃得健康

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

我有很多很多可敘述農曆新年太豐富食物的點點滴滴。中國新年期間可能不是獲得健康飲食的理想時間，只需算算我日曆上豐盛飯菜的數量就可見端倪，有些是精采的晚餐，但有些我寧願不去討論。

這期間有太多需參加的派對、無數誘人的小吃，過多的好東西……如果算上每頓飯的卡路里，對我的身體而言那將是可怕和爆炸性的。幸運的是我已經制定了一個有效的計劃，來抵消我必需吃的膳食量。

首先要求熱水

據健康報導熱水有助消化。如果先喝水清洗五臟廟，會讓胃部感到飽滿，就不會吃得過飽，因此我外出進餐做的第一件事就是請服務員先替我拿來熱水。由於我在活動中忙於和其他客人建立聯繫，常常傾向於忘了應該讓自己身體保持水分。每當有機會坐下時，我都會訓練自己喝水。現在我的家人和朋友都很擅長照顧我，會為我要求餐館或酒店工作人員提前為我提供熱水。

一起分享

我討厭浪費食物。當大家在外面一起用餐或與家人一起去吃飯時，如果個人訂個人的菜對我來說是挺沒有意思的事。如果你和4位朋友一起在西餐廳吃飯，為什麼不訂購3個主菜而不是4個？這樣最終不會浪費食物並可以嚐試吃到不同的食物，同時付較少的費用，暴飲暴食的可能性要降低很多。

處理油性食物

有些菜我是無法拒絕說「不」的，比如北京烤鴨。所以我會要求多給一些餐巾紙，用它擦吸掉鴨皮上的脂肪。各位會說為什麼不直接剝掉鴨皮就算了？但那是最美味的部份，我喜歡脆鴨皮只是不要吃進過多的脂肪。一般來說，我抵制油炸食品，有趣的是我的抵抗得到了回報。現在我真的不在乎油炸的東西。

選擇好脂肪

各位知道吃麵包時不需要一定搭配牛油（butter）嗎？每當我在美國餐館用餐時我都會要求以好脂肪的橄欖油替代黃油。我們的體內確實需要脂肪但不要含有更多反式脂肪的人造黃油，它對心臟有害。然而黃油具有較少的反式脂肪和較多的飽和脂肪，去雜貨店購買時請詳細閱讀標籤以了解買的商品中反式或飽和脂肪的含量。

小心調味汁/調料

有些醬汁不僅含高卡路里而且鈉含量也高，對身體來說是個壞消息，例如中餐館通常為中國西蘭花（Chinese broccoli）淋上蠔油。我會要求服務員「把醬汁放在旁邊不要淋在菜上。」沙拉醬也是如此，我選擇調料是我想要的量，在這種情況下可以控制攝入體內量。如果你有喜歡蠔油的朋友在座，他們一般是不介意把醬料放在一個單獨的盤子裡。但如果你徹底不要醬汁他們可能會生氣。然而，有些菜餚將醬汁與食物混合那該怎麼辦？我會先沖洗一下才入口，特別是肉類或蔬菜中的辣醬，這就是為什麼需要一個額外的杯子或碗。

不要多添加糖

各位知道很多飲料都含有了大量的糖嗎？有次服務員試圖將糖漿（Syrup）放入我訂的西瓜汁中。

「那是什麼？」我問。

「糖漿。」他說。

「不，不！」我回答。

「沒有糖漿味道不會很好。」他解釋。

「當我說不的意思，就是不要放進去。」我說。

他擔心味道不好，不情願地按照我的指示做了，我向他們保證會沒事的。如果不放額外的糖，原味西爪汁實際上是完美的。每當點熱巧克力或泡茶時，我都會告訴咖啡師減少糖的含量。當她說：「你可以要你想要的任何東西時。」總是讓我十分悅耳。

不要味精

當我在中餐館用餐時會要求菜裡不要放味精。一些餐館會說：「我們已經把肉醃製了。」雖然我仍點餐就食，但服務人員會提醒廚房不要再添加額外的鈉。華埠國際區的幾個餐館都知道我的偏好，有時根本不需我多說或提醒。有時，我甚至告訴廚師我的菜要用好油而不是被重複油炸過食物的舊油。

不要吃過多

無論何時大家外出就餐往往會吃得更多。對我來說寧願把剩菜帶回家而不是吃得過飽，當我吃飽了就會停下筷子。好幾次我會吃一口甜點，然後把其餘部份帶回家。參加大酒店宴會時，大多數服務員拒絕給裝剩飯剩菜的盒子，因為擔心食物長時間外放後可能會讓人生病，那該怎麼辦？在表爾威的威斯汀酒店(Westin)會要求食客簽署表示如果之後發生不良事件，將不會起訴酒店的小告文，我總是同意簽字。其他酒店沒有這樣的程序只是扔掉食物了事。

一半量的三明治

幾家餐館有1/2量的三明治或更小量的主菜湯提供不想吃那麼多的食客。我喜歡這樣的選擇，價格也比全量來得便宜。

不要炸薯條

我從不喜歡那些在僱客點餐後要配上炸薯條的餐館，那些薯條對健康有害，得到的只是額外的卡路里。當然即使不吃薯條，他們也照樣向顧客收費。我不喜歡浪費食物，要求替代品是明智的，例如搗碎或烤的馬鈴薯。如果他們願意用小沙拉或蔬菜代替那就更好了，我甚至不介意付多點錢。

堅持自己夾菜

許多坐在我身邊的華人社區成員都喜歡替我夾菜，我不鼓勵他們為我做這樣的服務。我用筷子夾我喜歡要吃的菜，通常量也較少。我會遠離更油膩的食物去挑選更多的蔬菜。