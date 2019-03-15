拜社交傳媒與平台所賜，近年世界各地經常平地一聲雷，湧現一大堆無厘頭的網紅，存活率視乎個人魅力、吸睛能力與素質。這些網紅主要以推廣自我為中心，也不受限於年齡性別職業文化水平；祗要被接受就能一砲而紅。基於成本低宣傳成效快，所以網紅漸漸成為另類廣受歡迎的促銷方式。

由於素質參差不齊，良莠不一，很多網紅對於自己的言行是否需要肩負社會責任，或遵守道德界線，也是一知半解；由於暫時也沒有正式網紅監管組織或機構去控制協調，唯一能對他們有制裁能力就是社交平台的禁播；不過甲台禁止上載，乙台便會冷手執熱煎堆，承接所有人氣與粉絲，為平台加添號召力。

其實網紅也是公眾人物，由於當紅後具有影響群眾的力量，言行已再不能是代表個人。日前在西雅圖發生一宗社交平台網紅與粉絲在商場內交誼會面，但卻演變成鬧劇。該名十八歲西雅圖網紅更以自己安全理由，不顧現場聚集的粉絲，自己怯場逃跑，引來粉絲尾隨追逐，出現逃亡人潮與商店關門，釀成為恐佈份子開槍事件的誤會。警察到場才發現是嚴重擾民的虛驚。

最糟糕的是網紅並沒有知會商場或申請公眾聚會准許證。猶幸沒有人受傷。事件正好給大家一個教訓，網紅踏出螢光屏面對真人群眾，就應做好面對面的功夫，這絕不是隨意關電腦離場的事。做一個有責任感的網紅，請關顧考慮週詳，才不負粉絲們無條件的支持。