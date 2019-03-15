金郡綠化一百萬棵植樹計劃 尚餘約25％預計2020達標

（本報訊）金郡為了配合二O一五年通過的策略氣候行動五年計劃，全力推動金郡各社區組織群策群力，改善本地氣候環境，積極在各社區內展開龐大的綠化植樹計劃，要在二Ｏ二Ｏ年完成植樹一百萬棵的指標。按金郡日前公佈，經歷近四年後，目前已完成約四分之三的計劃，在金郡內成功種植了七十萬五千八百四十棵新樹。

由於樹木能儲存碳及淨化新鮮空氣與水份，同時可以為野生生態及本地三文魚生長營造一個健康的存活環境與美化社區，故此自計劃推出以來，受到不同社區組織的歡迎與支持，紛紛成為植樹夥伴。以西雅圖港務局為例，他們在過去四年來總共協助種植了五千九百一十四棵樹木，並計劃在即將來臨的春季展開另一輪的植樹行動。

對新秀來說，其實植樹似易非易，說難也實在不太難。大家最好先了解一些樹本生長的基本資料。金郡植樹網站上有一個樹木專欄，向市民講解本地種樹要訣，選擇合適所在地氣候與土壤的樹木品種是首要條件。種植地點也要小心選擇。倘若是在市區內種植樹木，由於週遭環境的限制，樹木生長高度與根部伸延的幅度也要注意，因為一經種植也不適合搬移。況且搬移樹本的成本也不便宜。生長快速的樹木通常都在頭十年生長期中儲存碳氣。一些能活上一千多年的長壽樹木，即使在分解時也可以完全不釋放碳氣，但它們可以長高超過二百呎，較適合在遠郊地區生長。

金郡的植樹計劃，社區大眾除了可以親自參與種植以外，還設計了很多不同方式的綠化宣傳行動，市民可以利用社交媒體，協助傳遞植樹訊息，市民祗要在金郡網站上簽署填妥接收一百萬棵植樹計劃電子期刊申請，便可以定期免費取得最新的植樹資料。

為了提高種植樹木的趣味，自二Ｏ一七年開始金郡植樹計劃開展了植樹定位追踪資料搜集，鼓勵參與植樹的團體紀錄種植樹木數量與品種及地理位置，協助金郡計算及監控樹木生長。另外任何機構想參與郡種樹行動，金郡可以提供一次性撥款讓種樹合作夥伴更容易達到植樹數量目標。二Ｏ一九年與二Ｏ二Ｏ年的植樹撥款將可獲優先處理。二Ｏ一九年的撥款申請最後截止日期是四月十一日。詳情請瀏覽網站：www.kingcounty.gov/milliontrees.