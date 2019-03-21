緃使川普大部份言論是語不驚人死不休，大家都習以為常不以為怪；日前他在回應紐西蘭清真寺血案時，不認同白人至上主義有復興趨勢，當然大家對川普的可信程度，都心中有數。

聽其言觀其行，川普不用說公眾都能感受到他是偏向白人至上主義者，在他任內鮮有嚴正讉責白人至上主義組織的行為。他能被紐西蘭清真寺血案兇徒遵奉為白人至上主義的偶像，一切都是盡在不言中。

在川普執政下他對移民政策及族裔有多好，大家有目共睹。白人至上主義主要的關鍵是「功利」與「優越感」都歸於白人。凡事以白人為考量之首，功利優先拿，責任則未必是優先負。這種意識形態是歷史的一部份，存在已久，大家不用期望它會徹底消滅，但爭取多一些正義與公平待遇卻總是有望的。

在美國本土還是有很多不願意往前看世界的白人，他們時刻都想將自己留在過去，可以繼續尋找經已消失的光環。不錯白人對國度有貢獻，但這並不等於其他人都是享他們的福蔭，永遠當他們的追隨者。

外來族裔移民先祖們也在這國度留下血汗奮鬥歷史。時代轉變人類進步，不管是那一個族裔，在今日的平權機會下，大家都可以公平競爭，各施所長，展示才能，為社區貢獻。基本上已不再是優先至上的概念了。大家的心思應該放在繁榮這個國家，彼此尊重，人人都應該至上平等的，生活才會安定和諧。