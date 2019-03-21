西市交通部二月風雪後忙補路 平均每週填一千個凹坑

（本報訊）西雅圖雖然已開始回復天氣回暖的日子，但在二月份連場大雪對路面造成的損壞卻清晰可見，融雪時冲走土壤造成很多新的凹坑，原來已填妥的舊坑也受到極端的天氣冷熱溫差所破壞，目前西雅圖交通部工程人員正值天晴日子趕忙補路。

據西雅圖交通部門透露，截至二月二十一日為止，該部門已填補了逾一千五百個凹坑。在未來的日子西雅圖市府將會加倍交通部的道路維修隊伍工作人員人數，期望每週週能填補另外一千一百個凹坑。該部門敦請市民能給予理解，因為路面出現的凹坑實在太多，他們也未能以第一時間將坑填補妥當。

今年二月持續連場風雪為西雅圖不同地區帶來厚厚的積雪，冰雪嚴重破壞路面，每當溶雪滲入路面的裂縫後，由於氣溫下降水結成冰，體積膨賬，將原來的裂縫撐闊。每次汽車行走過後都會對路面造成新的壓力，令路面裂縫土壤鬆散加大，形成大凹坑。

由於交通部維修組人手不足，故此當他們接到路面凹坑投訴後，都會按道路的繁忙情況來決定修補的先後次序。另外由於部份凹坑是基於建築工程所造成，故此在評估後可能是承建商的責任，他們需要給交通部支付修補凹坑的費用，但最終執行修補工程還是交由交通部負責。

去年交通部平均每週接到一百個凹坑的投訴，他們大約在三個工作天內就能處理填補百分之九十五的凹坑。唯今年的凹坑挑戰卻非比平常，而且大雪過後雖然已沒有冰雪，但氣溫還是偏低，對於修補工程並不理想。市民不難發現有時見到路面的凹坑剛補妥，但在數日後又再重現，交通部回應這歸究於天氣問題，潮濕與寒冷的氣溫令補坑的瀝青未能完全鞏固地秥貼在地面。故此這些凹坑在數月後待天氣正式回暖時就要再重補一次。這種反來復去的工序也是無可避免的。

在西雅圖市府的網站內上載了凹坑修補狀況資迅地圖，地圖每日更新，詳列修補進度市內凹坑最新狀態。http://web6.seattle.gov/sdot/potholemap/。市民可以透過西雅圖市政府的軟件FinditFixit或在網上http://bit.ly/2GpuwMZ查詢。

西雅圖市每年平均修補逾一萬個凹坑，來自市民的舉報佔上半數。對付凹坑的長遠方法就是重補路面，因為在不滲水的路面是不容易產生凹坑的。西雅圖的移動計劃將能令市內的凹坑漸漸消失，為市府計劃由二Ｏ一五年至二Ｏ二四年將會於市內的鋪上新的主道，有了平坦路面汽車行走就會更安全。