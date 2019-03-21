FAA授權波音「自產自檢」 737-MAX安全性存疑

（本報訊）日前，美國運輸部和聯邦檢察部門正在調查聯邦航空局對波音737 MAX系列飛機安全性的檢測和認證程序。埃塞俄比亞政府17日表示，埃航（Ethiopian Airlines）失事客機黑匣子所含信息顯示，這起空難與不到5個月前印尼獅子航空（Lion Air）空難擁有「明顯相似之處」，且兩架客機同為幾近全新的波音737 MAX 8型客機。

埃塞俄比亞交通部長表示，送往法國民航安全調查分析局的失事客機黑匣子修復狀況良好，飛機失事前所有語音信息幾乎已全數復原。

所獲信息顯示，印尼獅航JT 610航班和此次埃航ET 302航班所涉空難具有「明顯相似之處」。埃塞政府準備按照國際慣例，在一個月內發佈詳細分析結果。

美國聯邦航空局（FAA）承認，衛星監測數據顯示兩架客機墜毀前軌跡相似：客機起飛不久，飛行高度急劇變化且突然俯衝，飛行員報告操控困難要求返航，卻無法阻止飛機墜毀。

獅航空難調查現有證據顯示，失事可能關聯攻角傳感器故障和這一機型特有的「機動特性增強系統」（MCAS）。這一系統在探測到飛機攻角（angle of attack，即機軸對相對風流之夾角）過大時自動觸發，「旋轉水平尾翼、使機頭下壓」，以避免飛機失速（stall）。獅航飛行員多次試圖手動拉昇機頭，卻沒能阻止飛機俯衝。獅航方面稱，波音MAX系列機型操作手冊沒有對這一系統的特性和可能產生的風險作充分說明。

同時，《西雅圖時報》在調查後發現，波音737 MAX系列機型存在「自產自檢」嫌疑。FAA由於缺乏資金和資源，多年來授予波音更多權力，讓其承擔更多工作，以證明自己飛機的安全性。此次波音737 MAX系列所謂的安全認證，一部分便是FAA外包給波音自己做的。由於波音強大的競爭對手空客公司（Airbus），同期也在研發與737 MAX同類型的飛機空客A320neo，且研發進度比737 MAX快9個月，因此時間對波音來說至關重要。在波音對737 MAX的認證中，FAA安全工程團隊將技術評估分成兩部分，一部分將委託給波音公司，另一部分將保留在FAA內部。幾名FAA技術專家表示，隨著認證的進行，FAA管理人員敦促他們加快進程。

對於接連出現的大型空難，波音總裁米倫博格（Dennis A. Muilenburg）發表公開信表示「我們正在採取行動，全面確保737 MAX系列飛機的安全性」，並表示公司將很快發佈針對737 MAX的軟件更新和相關飛行員培訓指南，以解決在印尼獅子航空公司空難事故後發現的問題。