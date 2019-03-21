GIX聯合首席執行長 溺水自殺身亡 享年47歲

（本報訊）日前，華盛頓大學校長柯斯（Ana Mari Cauce）發佈聲明，稱華大首位印度裔副總裁Vikram Jandhyala自殺身亡。金郡法醫辦公室表示，Jandhyala死因為溺水自盡。

Vikram Jandhyala作為華盛頓大學負責創新戰略方面的副總裁，是連接本地社區科技及學校方面的重要橋樑。同時，他還是華大與中國清華大學共同創辦的全球創新學院（GIX）的聯合首席執行長。

華大校長對本報表示：「Jandhyala是一個集魅力、行動力、同情心和高尚精神為一體的獨特人物。他既酷又略有些書呆子氣。他在公共利益上對企業家精神的信仰同時鼓舞了我們所有人。」柯斯校長稱Jandhyala完美地從各個角度詮釋了「學者」這個詞。

Jandhyala除妻子外，還留有兩個兒子，分別為5歲和7歲。他的妻子Suja Vaidyanathan在GoFundMe網站上發起捐款，希望維持家庭基本生計。她在捐款網頁中提到自己與丈夫雖保持婚姻關係，但多年來已經分居生活。她表示丈夫「是一個很複雜的人，我們的關係也同樣很複雜。對於他來講，同時兼任兩個具有高壓力的職務，還要養育幼子，使得我們在婚姻生活上出現了一些不和諧，如果在一兩個誘因影響下，我們或許可以共渡難關，但在三方壓力同時作用下，我們並未能保持好關係」。儘管Vaidyanathan表示他們分居的日子其實是相處最好的一段時間，但她也承認Jandhyala是位好父親，兩個兒子對他十分崇敬。