「西雅圖大擠壓」 進入第二期 隧道對巴士關閉

（本報訊）23日，西雅圖市中心地下隧道已正式對巴士關閉，僅限輕軌列車通行。這代表800餘條巴士將更改營運路線，改在路面行駛。這也意味著「西雅圖大擠壓」（Seattle Squeeze）進入了第二個階段。

此次大規模巴士線路更改，主要影響的巴士線路包括 41、74、101、102、150、255、301、308、311、316和550等，直接影響3萬多乘客出行。市中心路面巴士數量驟增，或許將帶來更嚴重的交通擁堵。但由於無需再同巴士共享隧道，輕軌線路將變得更加暢通無阻。

由於華州會展中心（Convention Center）擴建在即，此次總價值為10億美元的擴建項目將為時2年，第二階段的「西雅圖大擠壓」也是為其做準備。

為提高乘客搭乘巴士的上車效率，金郡郡長康斯坦丁（Dow Constantine）表示已在上下班高峰時間段內設立乘車助理，在巴士後門處等待持Orca車卡的民眾，在上車前掃描車卡，令一部分乘客可以從後門上車。

對於此次調整，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）表示，雖然短期內將面臨一段交通困難時期，但等到輕軌擴建後便可取消一些巴士線路，從而改善交通。根據現有計劃，輕軌列車將在2021年正式延伸至北門（Northgate）；2030年將連通西西雅圖地區；而到2035年更將開通巴拉德（Ballard）線路。