Bartell藥店擔憂市中心治安 宣佈不再開設新店面

（本報訊）日前，巴特爾藥店（Bartell Drugs）宣佈，由於擔憂西雅圖市中心治安問題，不再計劃於該區域開設新店面。

身為巴特爾藥店的首席執行官，Kathi Lentzsch從舊金山地區搬至西雅圖不到一年，但卻震驚於本地極度糟糕的社會治安。藥店內曾多次被監控攝像頭攝錄到偷盜行為，其中一大部分人是多次盜竊的慣犯。甚至有人拿著一籃商品直接從收銀員眼前走過，並大搖大擺地告訴他們：「我知道你不會來追我的」，然後便揚長而去。

Lentzsch表示，這些小偷小摸已經是司空見慣的小事，但有些情節嚴重的甚至發展成了暴力事件，市中心曾有多名巴特爾藥店員工遭到攻擊，受傷住院，甚至有人被打斷了鼻樑骨。公司對於這一情況十分關注，雖然聘請了一些休假警員來維持秩序，但一直以來都收效甚微，若聘請更多警員則將帶來大筆支出，使得市中心店面不斷處於虧損狀態。綜和各方面考慮，巴特爾藥店決定不在市中心繼續擴展，停止開設新店面。

Lentzsch認為，精神疾病、毒品及流浪者氾濫都直接導致暴力犯罪概率上升，希望市府不再消極面對，而是拿出行動，根除這一弊端。除Lentzsch外，本地Komo 4電視台也曾於近日拍攝了一條紀錄片，名為《西雅圖正在死去》（Seattle is Dying），影片一出便引起巨大轟動。影片中的西雅圖遍地流浪者帳篷，城市面貌令人擔憂。