大家可以在華埠國際區 享用美食的6個理由

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

前兩週當西雅圖暴雪紛飛期間，我的朋友幾乎吃光了家裡的食物，但他不是唯一的不幸者，在社區冰雪堆積坡陡路滑超過一個星期的期間，許多人是根本無法出門買東西的。

然而下雪天食物匱乏，對我來說永遠不是問題，因為我是華埠國際區的企業主和居民，即使在暴風雪期間也能出門採買到雜貨。

我經常開玩笑說華埠國際區是我的廚房，它的確是如此。在過去37年裡，我的辦公室設在這裡，我可以很享受美味外賣的午餐、早餐和晚餐，在華埠最早開門的餐廳是早上6:30營業的點心皇餐廳。

丈夫和兒子過去常常對我的烹飪技巧讚不絕口，但在我生命中的某個時刻，華埠的餐廳慣壞了我，以至於我成了一個糟糕的廚師。現在，我喜歡在家裡做飯，有各種各樣的原因，特別是如果我想要吃到低脂肪和低鈉餐的話。另一個原因是華埠的雜貨店提供新鮮食材，如海鮮、農產品和家禽。我家每週至少吃三次魚, 鱸魚、鮭魚和黑鱈魚（sea bass, salmon and black cod），因為這些魚提供我們omega 3脂肪。

有段時間我熱衷用蔥、蒜和薑來炒螃蟹，華埠餐廳多用炒或蒸來做螃蟹，以白汁、黑豆汁、大蔥和蔥、美味肉湯或大蒜做出來的螃蟹真是非常棒。不過，我更喜歡在家吃螃蟹，因此我可以用手指代替筷子。任何人在華埠都可以輕鬆買到活蟹，當店員同意將我買的螃蟹剁成小塊時，就是我快樂的一天。這是的確的事實，當廳房的菜刀不利時，在家裡要做到這一點是很困難的，而任何一位專業廚師都會嘲笑我業餘的、過時的廚房設備。

坦白地說，我喜歡隱藏吃螃蟹時的尷尬樣，各位不知道的是當我從蟹腿或蟹殼中吮汁時，場面會變得非常混亂，同桌的人都可以聽到我吮吸和啜飲之聲，聲音愈大表示我吃得更津津有味，我十分享受和快樂地舔著我那沾滿蟹汁的美味手指頭。

但是當我在餐館吃螃蟹時，其他在座者是不會容忍我的行為，並且有可能會說：「西華報出版人這副吃相，簡直是亞裔社區的恥辱，這種餐桌舉止真是太可怕了！」如果有人拍下我吃螃蟹的狼狽相，並在互聯網上羞辱我，我將註定顏面掃地，絕對是徹底丟臉。

最近，我參加了兩個農曆新年晚宴，餐廳都提供了螃蟹，同桌的朋友一定認為我不喜歡螃蟹，因為我只夾了一小塊就拒絕再吃了。其實事與願違，我只是有足夠的自律來抵抗那美味的螃蟹，以免遭到詬病和翻白眼而已。

而我喜歡在華埠買食物有幾個原因：

▲多元文化食物

由華埠國際區、日本城和小西貢組成的西雅圖華埠，不僅僅是亞洲食品的薈萃地，還有其它種類的食物，包括奶酪三明治、漢堡包、比薩餅和義大利粉。我說到義大利麵嗎？

事實上，大家可以在綠島餐廳吃到義大利粉。一般食客多半只知道它家供應點心，但的卻是可以點到義大利麵和肉醬、法國吐司和其它非亞洲的菜餚。

華埠提供的亞洲美食在選擇上比西市其它地方都要來得多。去宇和島屋雜貨店的美食廣場看看就會知道，絕不會讓各位失望的。

▲激發想像力

兩天前，我吃了披薩、粥和中式烤鴨作為午餐。這種組合聽起來很奇怪，其實並不會，我只是想吃披薩和烤鴨。

他們都在我的指尖上流連， 不僅美味且全部來自華埠。首先，我從World Pizza買了比薩餅，然後在皇上皇燒臘店買了半隻烤鴨，在利苑餐館買一碗皮蛋瘦肉粥。對我、丈夫和兒子三人來說，這些食物已經足夠吃了。

大家可以在華埠的餐廳創建任何令自己滿意的東西方食物組合，會讓食客吃得更有趣並發揮高度飲食文化的想像力。

▲價格合宜

西雅圖的生活費不低，但在華埠與西市其它地區相比，食品的成本相對還是較低，特別是在餐館。如果大家想招待一大群朋友吃個飯，這裡的餐館不會讓你的銀行存款虧空。如果想舉辦大型聚會，經常是可以要求餐館提供免費甜點的。

▲多樣性和靈活性

在西市沒有其它的地方可以為大家提供如華埠的美妙菜餚。儘管許多餐館的東主都是華人人和越南人，但提供的食物卻各不相同。食客可以通過要求不同的原料來創建自己喜歡的炒麵（stir-fried noodles），服務生可能會要求多收點錢，但這是合理的。我曾經要求利口福海鮮餐館用貴妃雞取代原先價目單上的炸子雞，只需多付原價5塊錢。另一次次我要求星都酒家以鴨取代雞，而且增加的賬單費用也是合理的。

▲無需等餐

由於華埠超過100多家餐廳，我從不想在任何餐廳等餐超過5分鐘，這是在國際區吃飯的好處之一，大多數餐廳無需預訂，直接走進去很快就有得吃了。

餐廳很快就能提供食物是件好事，尤其是在你餓的時候，有時上餐太快，我還不得不告訴服務生一些菜得要慢點出來。

雖然日本料理的價格通常高於其它亞洲美食，但各位可以在Maneki餐廳以優惠的價格享用到美味的日本料理。

▲善待家庭需求

如果您有孩子，華埠餐廳吃飯會是理想的選擇，大多數孩子都會發出吵鬧的噪音，餐廳老闆會滿足並接納您家庭在這方面的需求。

是時候到華埠來吃飯了，祝大家享有色味俱佳美食的好運氣。