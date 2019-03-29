西雅圖公共交通本週開始踏入新紀元，為了向輕鐵讓道，所有途經市內地下隧道的公車從此要跑到街上來，向隧道永別。

對於不常來西雅圖的駕駛人來說，這陣子到西雅圖可真像劉姥姥入大觀園。當一回大鄉里是正常的，因為西雅圖的交通道路轉變可大了，最明顯的是阿拉斯加高架橋沒有了，取而代之要行走在海濱旁的隧道。對於習慣行走高架橋的駕駛人士來說，入了一條不知道要走多遠不見天日的隧道確是有壓力的。

隧道雖然照明系統非常好，交通指示也算清晰，但初來步到者會感到由於陌生所引起的不明朗，需要多走數次才會令人習慣；不過當隧道在今夏天準備開始收費時，大家又或會再考量，還是擠到地面省點零錢好了。

週而復此， 西雅圖市的道路結果還是供不應求。當公車全部跑到地面後，又大又長的公車令駕駛私家車的人士更負勁更吃力。在偶有交通意外或天雨路路滑時，大家都能想像西雅圖市中心的交通擠塞排長龍是何等糟糕了。所以每當在繁忙時間少自駕來西雅圖，或者利用公車前來將是最明智的交通選擇。

盡管金郡公車部門如何做妥多手準備，市民總是要適應及承受一些不方便，然後才能重歸正常。故此容忍是市民必需持有的正確態度。祗要大家想著未來當西雅圖連接四方八面的全新交通網絡完成後給大家帶來的方便，目前受一些小折騰， 也是值得的。