在頤和園別開生面的晚餐

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

這不同於社區中國新年晚宴的活動，雖然這原本不是我打算寫的博客。

Kent市頤和園海鮮酒家（Imperial Garden Restaurant）的師傅余碩正，日前邀請一些社區領袖在他新東家的餐廳用餐。對這位曾經擁有一家餐廳的老闆來說，決定替別的老闆工作是件十分正常不過的事，尤其是在他不喜歡處理自己餐廳的壓力和過度的工作量後作出的決定。這事傳播得很快－－余正碩賣掉餐館後，很快就成了頤和園的點心廚師。雖然他是餐廳的廚師之一，但東家這次主辦邀請社區人士的這場晚宴卻是他的點子。不尋常的是余碩正只替新東家工作了不算長的時間，但老闆卻接受了他的主意並付諸行動，然而這也不是晚宴上最不尋常的原因……。

余碩正說：「我希望大家能見見我的新老闆，他雖年輕但在中國的事業非常成功。他剛買了在長城購物中心內的頤和園海鮮酒家。」

余碩正是余氏宗親會的前任主席，在出售餐館後可以退休過上舒適的生活，我很好奇為什麼他如此看重這位新主人，當我到達頤和園時找到了答案。

去年10月，北京新世紀青年餐飲管理有限公司董事長、這位年僅45歲的易宏進先生收購了頤和園，他的公司在中國已擁有40家餐館並計劃再開10家，西雅圖的頤和園是他在美國的第一次擴張。

通常情況下是由廚師會準備晚餐，客人和老闆同桌吃飯。但當天的晚宴卻不是這樣的安排，余碩正和另一位經驗豐富的點心廚師唐章美都坐在易宏進旁邊，另一位高管坐在同一張桌子和我們一起用餐。唐章美在華埠國際區的一家餐館工作了13年，兩位廚師穿著休閒服而不是廚師的白色制服。當他們坐在桌旁時大家是無法分辨誰是老闆，誰是廚師。

他們像朋友一樣混在一起沒有主僱之分，我無法想像大多數餐館老闆會喜歡和他們的廚師們一起喝著紅酒，吃著螃蟹、象拔蚌和北京烤鴨，並坐在餐桌上接待一群社區領袖的，這對我來說是第一次的開了眼界。我記得我大學時代當女服務員，一位中餐館老闆同時身兼廚師，從我的工資中扣除了1美元去付我的晚餐費，我真的吃得那麼多到要扣掉1美元嗎？有些人怎麼這麼小氣？

我簡直不敢相信自己的眼睛，一位像易宏進一樣成功的男人，他的廚房工作人員如此腳踏實地。另一方面可以說他是聰明的知道他需要靠他的團隊才能讓頤和園生意興隆，尤其是在餐館業務中小氣苛刻是十分糟糕的經營策略。

余碩正和唐章美熱情洋溢地陳述他們老闆不可思議的故事，並對易先生讚不絕口，唐章美說：「老闆是我的榜樣。」

易宏進在中國安徽省一個貧窮的村莊長大，為了追求更好的生活早早就離開家鄉去了北京，他說自己曾於1989年在天安門廣場向學生兜售油條渡日維生。在那之後為了活命他開了一家非常小的餐館，卑微的出身可能影響了他之後對待員工的方式。

為什麼選擇在西雅圖開餐館呢？

易宏進表示是受到星巴克成功故事的啟發，讓他把目光投向了西雅圖，中國有超過3,300家星巴克並發展迅速。可以肯定的是他對星巴克表示讚賞，或許是因為其創始人Howard Schultz目前正考慮角逐美國下任總統大位。

易宏進在西雅圖登陸並對這座城市相當滿意，他的目標是在華州擴展生意，他在西雅圖的華埠國際區和市區作過考察後表示：「我喜歡先讓頤和園成功，然後再擴展到該地區的其它地方。」

那麼他還想在金郡開多少家餐館？易宏進表示要超過5家。他的回答不僅反映了對金郡的信心，也反映了他公司在美國立足的能力和本錢。

頤和園的東家和僱員之間相互欽佩讚賞

幾十年來在餐飲業余碩正和也是前餐館老闆的唐章美意識到很難找到好的老闆。唐章美建議易宏進聘請余碩正。易宏進驕傲地向我展示了余碩正和唐章美在製作點心時的技巧、速度和靈巧的視頻剪輯。

在晚宴間，余碩正和唐章美一再鼓勵客人將來多在他們的餐廳舉辦活動。我簡直不敢相信他們兩人對東家的承諾和忠誠，儘管他們只是在一起工作了很短的時間，但頤和園老闆和團隊間良性的互動令許多餐館企業羨慕不已，這也反映了社區中說普通話和說廣東話的中國人之間成功的工作關係，因為有時語言和不同的文化可能會造成溝通上的障礙。

晚餐

頤和園提供的新產品－－正宗北京烤鴨－－是它的特色。易先生特聘請了一批來自北京的廚師，他們在烹飪鴨子方面有多年的經驗，為保持天然風味，餐館還安裝了一個特別的爐子來烤鴨。

烤鴨是我們當天晚餐的亮點，這位來自北京的年輕廚師告訴我，他從18歲起就學烤鴨，已經有15年的經驗了，能精確地卸下鴨的骨架，我們經常在家卻只能是把烤鴨砍成隨機的塊片。他的手藝在成品中展露無疑，能在盤子上擺出鴨子美侖美奐的原形原狀。

西雅圖的北京烤鴨已是美國化，鴨子被醃製後油炸，然後配上一個白色荷葉包。其中一位嘉賓梁國堯抱怨說西雅圖以「老式落後」的方式準備北京烤鴨。梁國堯十分讚賞頤和園的正宗風格－－鴨子不經醃製，吃的時候配上薄薄的春餅而不是荷葉包－－桌上有甜麵醬和藍莓醬兩種調味料供客人自己選擇抹在鴨肉上，然後用春餅包著吃。

另一位客人Tony Au說：「我很喜歡這隻烤鴨，因為它很清淡、味道好、油脂很少，沒有味精。在今天的飲食世界裡，我們吃的東西會影響我們的健康，我喜歡吃簡單健康的食物。其他菜餚也很清淡，炒來的菜很有鍋氣。」

蕭鳴醫生說：「我們有口福能在這裡吃正宗的北京烤鴨。頤和園做的正是中國北京烹飪鴨子的方式，我也喜歡這家餐廳和別處不同的甜點。我的夢想是西雅圖的餐館能做出超越溫哥華的中菜。」

吃了很多烤鴨後，我的肚子似乎沒有太多空間吃下其它的好菜。我贊成Tony Au說的，我更喜歡吃這家餐館保存天然風味的北京烤鴨，這是我多年來第一次在西雅圖吃到這麼正宗的北京烤鴨。

最初，由於2月7日天氣寒冷我不打算出席，但Tony Au說：「不行的，你一定要來。」我很高興當天我出席了這場晚餐，我肯定會和朋友一起再回去吃他家的晚餐和點心。

在過去的幾年裡我沒去頤和園吃過飯，當天的晚餐出乎意料地愉快。餐廳有很大的發展潛力，但由於附近充滿了競爭的對手，它的挑戰明顯是可見的。

眾志齊心才能成事，易宏進有一支強大的隊伍做後盾，現在需要的是加強宣傳頤和園目前是在新東主和新管理下實現卓越的目標，那就是：－－新領導者的願景和團隊的精力和奉獻精神，已並駕齊驅高瞻同步向前行－－。