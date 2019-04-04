華埠國際區將安裝閉路電視攝像機？

Nora Chan（陳馬淑瑜）是執行這項任務的一位女性。

在年屆72歲時，Nora說她想退休。但她告訴西華報她的工作尚未完成。

Nora是非營利性行動基金會（SIAF）的創始人，該基金會為居住在華埠國際區（ID）和整個西市老年人提供幫助以便他們能參與社區服務。

SIAF還通過在華埠地區設置監控攝像頭來促進公共安全。Nora在2011年幫助在華埠附近安裝了14台攝像機，其中3台攝像機現在無法工作，而其它攝像機也都因老舊或欠維修而需要更換。

Nora說：「大家都知道科技產品在使用短短幾年後就會過時……這是我們需要新相機的原因。」而這個設在西雅圖華埠的攝像機是公共安全閉路電視社區的項目之一，旨在減少犯罪增加居民安全，並改善華埠的商業環境。

該項目雄心勃勃，安裝攝像機幾乎100％覆蓋華埠的所有戶外區域，包括夜視閉路電視（Closed-CircuitTelevision，簡稱CCTV），估計需要有43台攝相機。

安裝閉路電視攝像機項目經理Donny Kwan說：「不僅僅是相機裝設的方案，還要是一個解決發生問題的方案……這樣華埠才可以吸引更多的遊客，並增加到該地區的商業活動。」挑戰在於安裝攝像機是要有經費的，初步估計整個項目的成本為300,000美元。

Nora表示，由於涉及到《隱私法－－Privacy Act》，西雅圖市政府沒有給我們一分錢。目前，她正在申請歷史悠久的南市中心社區保護與發展局（HSD）的撥款。 HSD是一個由華州創建的機構，負責保護、恢復和促進華埠和先鋒廣場（Pioneer Square）的衛生、安全和文化特徵。

在2011 年安裝攝像機之前，Nora表示她是挨家挨戶地獲得了商家和東主的首肯。她指出華埠國際區的生意並不好，因為該地區無家可歸者的增加。當無家可歸者打擾在華埠居住的老年人和在此經營的企業，破壞窗戶和破壞財產時，這真的讓我感到不安，而這些地方大多數是家族企業，他們無法捐贈出數千美元出來更換先進或更好的的監控系統。

Nora說每一點點的捐款都對該項目和居民及商家有幫助，她感謝迄今為止已承諾捐贈的80,000美元，這些錢都來自她的一些朋友、那些人甚至是不住在華埠國際區的，但他們熱愛這裡的人，他們心繫著華埠國際區。

Nora在3月18日會見了一位工程師，決定使用最好的設備。她將擬議的相機描述為與目前在香港和日本使用的相機相似。她表示，每個位置都有一組攝像頭，可以從各個角度捕捉視頻，而不是單個攝像頭。現有的相機不能捕獲足夠寬的角度並且處於靜止狀態。

Nora表示，這將會在若再有類同國際區緊急中心主任陳榮新（Donnie Chin）遇難案子的調查中派上用場。陳榮新在2015年被謀殺，案件仍未解決。若當時有指向各個方向的攝像機將能捕獲射擊，就可幫助警察追踪射擊他的殺手了。

Kwan說目前的系統已經過時了，他正以志願者的身份，幫助Nora實現願景，新款相機將要求高清晰度拍攝，達到更可靠，更易於維護的標準。

Kwan和Nora正在尋找一家相機供應商，到目前為止他們已經在大西雅圖地區與三家將安裝該系統的公司進行了交談。即使是最複雜的設備也需要一個人來監控和管理鏡頭。目前，華埠攝像機上記錄的任何素材都不會被主動監控，只有在有犯罪報告時才會對這些記錄進行檢查。

Nora表示，過去華埠國際商業促進會（CIDBIA）的幾名員工常常自願管理相機鏡頭，但那些人現在已不再在那裡工作，而CIDBIA說促進會目前根本沒有人力繼續為之。 Kwan和Nora正在尋找其他管理相機的方法，包括僱用兼職人員。

Kwan表示，他們正在尋找可靠性和責任感的人。Nora計劃在暮春舉行募捐活動，以籌集這個項目所需的資金。她表示：「甚至5美元的區區之數也有幫助，大家捐贈的金額並不重要，不論捐多或捐少，只是表明他們關心這個社區。」