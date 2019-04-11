美國延長737-MAX停飛時間 波音宣佈該機型每月減產10架

（本報訊）埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機3月10日墜毀，這是繼去年10月29日印尼獅航空難事故之後，波音737 MAX 8客機發生的第2起空難事故。兩起空難共導致346人罹難。

日前，埃航墜機事故初步分析結果顯示，埃航失事航班的駕駛員在飛機墜毀前曾遵照波音公司給出的應急措施，在飛機出現俯衝情況時切斷自動駕駛，手動調整機尾，但卻依舊未能避免悲劇的發生。波音在沉默近一個月之後，首席執行官Dennis Muilenburg終於首度公開道歉，在聲明中表示「波音對於在近期737-MAX事故中逝去的生命感到抱歉」。

美國航空公司宣佈，受該公司停飛旗下波音737 MAX飛機影響，每日取消90趟航班的措施將持續到6月5日，這比此前宣佈的時間延長了一個多月。

波音公司本月5日決定削減737 MAX客機產量，每月減產10架， 從4月中旬開始將產能由每月52架調整為42架同時決定設立委員會，審核客機設計及研發流程。

Muilenburg表示，波音已暫停交付737 MAX客機，將調整生產線，優化資源配置，集中精力完成軟件升級和認證，讓737 MAX重新投入運營。

波音現有超過4,600架737 MAX客機訂單有待生產和交付，分析人士認為波音陷入兩難境地：停產會擾亂供應鍊和生產節奏，如果不停產，停放組裝完成的客機會額外增加成本。

美國聯邦航空局將對737 MAX客機自動飛行控制系統認證作全面審查，審查小組由國家運輸安全委員會前主席哈特帶隊。哈特5日表示，審查擬8日啟動，持續約3個月，其他國家的航空監管機構人員也將參與，審查重點是客機飛行員與系統的人機交互，而非單純技術問題。