聖母院大教堂祝融大火 法國文化珍寶陷入浩劫

（本報訊）法國首都巴黎著名的「巴黎聖母院」大教堂15日下午發生嚴重火災，冒出熊熊大火與濃煙，屋頂幾乎全毀，還有一座尖塔倒塌，法國歷史與文化珍寶面臨前所未有的浩劫。總統馬克宏臨時取消當天原本要對全國發表的演說，並趕赴現場，所幸目前尚未傳出人員傷亡。

巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）有800多年歷史，最近正在進行一項耗資600萬歐元的整修工程，巴黎消防局懷疑這項工程就是引發大火的元凶，目前仍在全力搶救，但火勢難以壓制。消防員也試圖搶救大教堂中岌岌可危的藝術珍藏，希望儘量降低損失，但恐怕為時已晚。

聖母院有許多木造結構， 可能都難逃一劫。法國歷史學家帕斯卡（Camille Pascal）沉痛表示，這場大火將摧毀法國文化的「無價之寶」，他說：「800多年來，聖母院俯瞰巴黎。每當發生美好或不幸的事件，我們都會聽到大教堂鐘聲起。」馬克宏（Emmanuel Macron）總統則說，大火不但燒毀了巴黎聖母院，也燒毀了全法國人共同的一部份。大批民眾在聖母院周遭圍觀，許多人都覺得不可置信、無法接受、無比傷心。

1160年法王路易七世（Louis VII）時期，巴黎主教蘇利（Maurice de Sully）發起大教堂興建計劃，並於1163年時埋下第一顆基石，象徵教堂開始興建，但一直到近百年後的1260年才完工。法國大革命時期，聖母院大教堂蒙受嚴重損害，一度殘破不堪，19世紀全面整修，呈現為今日世人看到的面貌。1302年，國王腓力四世在巴黎聖母院召開第一次全國三級會議。1431年12月16日，亨利六世在此加冕。1455年11月7日，教廷在此為聖女貞德（Joan of Arc）召開平反訴訟會。1804年12月2日，拿破崙在此加冕。1944年8月26日，巴黎光復，戴高樂（Charles de Gaulle）將軍在此感謝聖母庇佑。1996年1月，法國前總統Francois Mitterrand逝世後，在此舉行追思彌撒。關於巴黎聖母院最著名的文學作品，當然就是19世紀法國大文豪雨果（Victor Hugo）的小說《鐘樓怪人》（Notre-Dame de Paris，The Hunchback of Notre-Dame）。

法國總統馬克宏誓言「我們將重建巴黎聖母院」。馬克宏15日傍晚前往巴黎聖母院視察災情。他情緒激動的做了以上表示。馬克宏眼中含著淚表示，感謝消防人員的努力，「避免了最嚴重的災情」，聖母院兩個塔樓和主建築未受損。馬克宏表示，將召集「最頂尖人才」重建受損部份。