人間極品美食售價高昂 西北地區黑松露隨山任採摘

（ 本報訊）松露Truffle 是一種售價昂貴數量稀有的野菌。近年在西北地區市民有機會在郊野採搞這種人間美味。在春日郊遊季節開始後， 採松露也是本地廚師及食家與業餘採菌愛好者出動的好時機。

全球的白松露主要生長在歐洲，在西北地區採摘的則主要是黑松露，這些外表黑漆，內裡透白的草菌，售價每盎士接近一百美元。目前數位西雅圖餐飲名廚都僱用專人替他們到郊野採摘。雖然松露價高但卻未引來大量開採，主要是因為要採摘也不是容易的事，一定要專人及專責能聞出黑松露氣味的受訓犬隻作導航，才能有所收成。

目前西北地區包括華盛頓州及俄納崗州都有一些業餘組織在春夏季節組團去山野採松露。在華盛頓州內有很多令人意想不到的鄰近郊野原來是滿佈黑松露的，由西雅圖北上一小時車程的郊外，奧林匹亞半島，Shelton， Centralia ，Longview等野外森林中都是松露生長之處。

松露是菌根真菌，因此通常易在與樹木的根部緊密聯繫的位置找到它。松露有一種特殊的香氣，自古便有許多人為之著迷。 松露的菌絲體形成幾個樹種的根共生的菌根關係，包括櫸木、楊木、柞、樺、鵝耳櫪、榛子和松樹。它們更喜歡排水良好和中性或鹼性的泥質或鈣質土壤。松露根據種類的不同，可以發現埋在枯枝落葉和土壤之間。

不管是天然松露還是人工種植的松露都生長在地下，松露多數在闊葉樹的根部著絲生長，散佈於樹底方圓一百二十至一百五十公分的週邊，塊狀主體藏於地下五至四十公分的深處。採集並不容易，傳統上是利用豬或犬的靈敏嗅覺來尋找及挖掘松露。特別是母豬最為敏感，是天生的松露獵人，因為松露的氣味與誘發母豬性衝動的雄甾烯醇類似。不過也由於母豬非常喜歡松露，所以常直接將找到的松露吃下，不易為採集人所控制。而且豬用鼻子拱開地面時會破壞松露的菌絲體，導致以後松露的產量下降。 相比豬，狗的嗅覺也很靈敏，而且更容易控制。西北地區有專門幫狗主人訓練犬隻記住松露的氣味的學校，倘若市民想讓自己的犬隻也有這一技之長，不妨送到該等學校受訓，在出遊時可以增添樂趣，具有珍貴美食收獲。